“He recibido a los decanos de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y cada uno me manifestó su preocupación por el recorte sufrido, en el proyecto presentado por el Ejecutivo al Congreso de la Nación”, inició el legislador. Añadió que empatiza con las causas del estamento universitario.

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El mismo precisó que el recorte sufrido para la universidad pública ronda los G. 65.000 millones. “Esta es una adenda que se va a meter al proyecto de diputados pero llama la atención poderosamente fuente 30 (Recursos Institucionales) casi G. 35.000 millones de recorte”, subrayó el senador.

Este apartado genera preocupación ya que se trata de un recurso genuino de la institución y que está siendo recortado. “Me informan los colegas que están en la Comisión de Presupuesto, que ya fueron repuestos el rubro 100 (Servicios Personales), que representa unos G. 21.000 millones. Eso ya fue repuesto”, afirmó Retamozo.

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El recorte a medicina

El senador colorado criticó duramente el recorte para la facultad de Medicina, de la cual depende el Hospital del Clínicas. Este centro es conocido como “el hospital de los pobres”, ya que para mucha gente es el único servicio de salud al que pueden acceder.

“Lo del Hospital de Clínicas es increíble. Son G. 18.000 millones menos y sabemos que este Hospital es clave para la formación en la facultad. Además de ser un hospital, es una escuela. Entonces, es terrible y preocupante. Llama la atención que el Ejecutivo haya mandado de esta manera el el presupuesto recortando enormemente a la UNA”, cuestionó Retamozo.

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El mismo se comprometió a dialogar con otros legisladores y con el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para tratar de reponer el 100% del monto. “Por lo menos ellos piden que se mantenga el presupuesto del 2026, por ahora sin tener ningún aumento salarial”, explicó en relación ala nivelación.

El mismo aseguró que los propios representantes propusieron igualar el presupuesto al del 2026 y luego buscar un aumento salarial. “Ellos no saben cómo llevar adelante esta situación si es que se concreta ese recorte. Ahí tenemos la manifestación y es justo el reclamo que están teniendo”, indicó.

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Retamozo concluyó solicitando la intervención del propio Pedro Alliana para evitar el recorte. “Ojalá también el señor presidente de la República baje la línea o envíe un mensaje que se mantenga a la UNA su presupuesto”, finalizó.