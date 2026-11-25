Para evitar que nuevos problemas de conectividad interrumpan el cobro electrónico del pasaje, la empresa prestadora Epas (Jaha) incorporará los servicios de otra compañía de telefonía como respaldo, según confirmó a ABC el director Metropolitano de Transporte del Viceministerio de Transporte (VMT), Rolando González.

El funcionario explicó que la medida fue comunicada por la propia compañía que opera el billetaje electrónico, luego de los inconvenientes registrados este miércoles por la mañana en el Área Metropolitana de Asunción.

La falla se originó en la plataforma M2M del proveedor (comunicación entre máquinas, por sus siglas en inglés), de telefonía que utiliza actualmente Jaha y dejó sin conexión a parte de los validadores instalados en los colectivos.

“Ellos tuvieron un problema con la empresa telefónica a la cual contratan. Ya nos dieron soluciones. Esta empresa prestadora de servicio va a tener un servicio con otra telefónica para que pueda resolverse este tipo de situación”, señaló González sobre la medida anunciada para prevenir nuevas interrupciones.

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Por qué fallaron algunos validadores de Jaha

Al explicar el origen del inconveniente, el director Metropolitano de Transporte precisó que la falla afectó exclusivamente a los equipos de Jaha, sin alcanzar a los validadores de la otra operadora habilitada, TDP (Más).

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El problema tampoco se presentó en todos los colectivos que utilizan el sistema. Según detalló González, las unidades cuyos validadores permanecieron encendidos durante toda la noche pudieron operar normalmente durante la mañana.

En cambio, los inconvenientes se registraron en los buses cuyos equipos fueron apagados durante la madrugada y volvieron a encenderse al inicio de la jornada. Al reiniciarse, los validadores intentaron ejecutar una actualización de protocolo mediante la red móvil, pero quedaron desconectados del servidor de la compañía telefónica.

González indicó que los técnicos de la prestadora intervinieron desde las primeras horas del día y lograron restablecer el servicio en las unidades afectadas. El VMT, por su parte, continúa cruzando los datos para determinar cuántos colectivos registraron inconvenientes.

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Quién paga los viajes gratuitos cuando falla el billetaje

Sobre las consecuencias económicas de estas interrupciones, González recordó que el artículo 3 del Decreto Nº 4207/2020 establece la gratuidad del viaje cuando se producen fallas en el sistema de billetaje electrónico.

El funcionario aclaró que el costo de esos viajes no debe trasladarse a los pasajeros ni a las empresas de transporte. Según explicó, la prestadora del servicio de billetaje debe absorber el perjuicio económico y resarcir a las empresas transportistas por los pasajes que no pudieron cobrarse mientras los validadores estuvieron fuera de servicio.

Ante una interrupción tecnológica del sistema, los usuarios pueden viajar sin pagar en efectivo ni asumir el costo de una falla que no les corresponde.