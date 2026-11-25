Nubicom Paraguay SA dejó una deuda de US$ 133.487 a Hola Paraguay SA (Vox) por el alquiler de 36 sitios de la telefónica estatal donde instaló sus estaciones de radiobase, sin llegar a pagar por el uso de la infraestructura de la telefónica pública.

La empresa, vinculada al Grupo Vázquez, también dejó una cuenta pendiente en la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), donde había alquilado otro predio para desplegar sus equipos.

La operación recién salió a la luz tras la caída de Ueno Bank, que puso bajo la lupa los negocios del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial ligado con el entorno del gobierno de Santiago Peña, quien fue destituido tras la caída del banco y sigue en prisión preventiva tras sus destitución en el marco de las investigaciones del caso Ueno.

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Negocios con Vox a escondidas de la ciudadanía

Hasta hoy la ciudadanía desconocía que Nubicom había desplegado sus antenas en predios de las telefónicas estatales y las deudas por esos alquileres.

Tras la confirmación de de Conatel de que el “despliegue” de Nubicom se hizo principalmente en los predios de Vox, desde Copaco salieron a aclarar el monto adeudado.

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ABC consultó al respecto a Guillermo Demars, gerente de Copaco, quien explicó que ambas telefónicas mantenían contratos independientes con Nubicom, debido a que son empresas separadas.

Acotó que en el caso de Vox, la compañía había manifestado interés en alquilar 52 sitios de los 120 que posee la operadora en todo el país. Sin embargo, llegó a instalar sus equipos “solamente en 36″, mientras que los otros 16 quedaron sin completar las instalaciones.

“En Vox tuvieron interés de 52 sitios, llegaron a instalar efectivamente en 36”, explicó Demars. Precisó que la deuda por el alquiler de esas instalaciones asciende a US$ 133.487.

La situación también se repitió en Copaco, aunque en menor escala. De los seis sitios por los que Nubicom había manifestado interés, finalmente instaló sus equipos en uno solo, por el cual dejó una deuda de aproximadamente G. 29 millones, correspondiente al alquiler de infraestructura y a una línea telefónica.

Demars explicó que las instalaciones de Nubicom en las antenas de Vox comenzaron entre septiembre y octubre, periodo en el que se emitieron las primeras facturas, en coincidencia con la exigencia de que la empresa debía instalar y operar al menos 22 radiobases en el primer año del otorgamiento de la licencia.

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Sin embargo, Nubicom no llegó a abonar los servicios de infraestructura en ninguna de las dos compañías. El único pago que realizó fue por el servicio de troncal, correspondiente a la central telefónica de Copaco.

Pero tras la caída de Ueno, la empresa incumplió con el pago a las telefónicas públicas y dispusieron el apagado de los equipos instalados. Según el funcionario, el día 10 se emitió la orden para interrumpir el funcionamiento de las estaciones: una en Copaco y las 36 correspondientes a Vox. La medida fue comunicada a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y a las respectivas empresas.

Equipos retenidos superan el millón de dólares

Aunque las estaciones de radiobase ya no están operativas, los equipos de Nubicom permanecen en los predios de Vox y Copaco. Demars explicó que las telefónicas no pueden retirarlos por su cuenta, debido a que pertenecen a la empresa y existe una cuestión jurídica pendiente.

De acuerdo con una estimación del equipo técnico, cada sitio cuenta con equipos cuyo valor aproximado es de US$ 28.800. Si se multiplica ese monto por las 36 instalaciones de Vox, el valor de los equipos retenidos en sus predios asciende a aproximadamente US$ 1.036.800.

A esa cifra se suma el equipamiento correspondiente al único sitio instalado en Copaco, también estimado en US$ 28.800.

El funcionario señaló que, hasta el momento de la entrevista, no recibían respuestas de representantes de Nubicom, con quienes habían mantenido contacto durante el proceso de instalación. La falta de comunicación también dificulta conocer qué ocurrirá con los equipos que quedaron en las propiedades de ambas operadoras.

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Otros servicios que no llegaron a concretarse

Nubicom también había solicitado otros servicios a las telefónicas, aunque no llegó a concretar su contratación. Entre ellos figura la interconexión, que permite que llamadas originadas en otras operadoras puedan conectarse con líneas de Copaco o Vox.

Demars explicó que Conatel establece un plazo de 60 días para habilitar este servicio una vez solicitado, pero la empresa no llegó a completar el proceso. También había solicitado un presupuesto para el uso de fibra, aunque finalmente tampoco contrató ese servicio.

La situación de Nubicom se suma a los problemas que enfrenta el Grupo Vázquez tras la resolución de Ueno Bank. En el caso de la operadora de telecomunicaciones, Conatel abrió un segundo sumario administrativo luego de constatar la interrupción de sus servicios a través de las estaciones de radiobase. El regulador considera que el cese de operaciones constituye una infracción grave que podría derivar incluso en la cancelación de su licencia.