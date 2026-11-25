Según un comunicado de Itaipú Causa Nacional, ANDE Pueblo Mba’e, Itaipú es también soberanía/PPP, el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y la Coordinadora de Adultos Mayores y Familia, la actual tarifa de Itaipú de 19,28 US$/kW-mes supera el costo del servicio, que según sus cálculos no debería pasar de 8,87 US$/kW-mes. Esa diferencia, afirman, es la que genera el perjuicio de US$ 389 millones a la estatal eléctrica en este año.

El planteamiento llega cuando se informó que el presidente Pedro Alliana se reuniría con Lula da Silva antes de fin de año para encarar la revisión del Anexo C del Tratado y, como mínimo, fijar la tarifa, que rige solo hasta el 31 de diciembre. El presidente de la ANDE, Félix Sosa, dijo que el mandatario pretende viajar al Brasil este año para tratar el tema.

Alliana asumió tras la renuncia y el juicio político a Santiago Peña, quien está en prisión preventiva en Viñas Cue desde el 16 de noviembre. Fue imputado en la causa del Ueno Bank por asociación criminal, lavado de activos y cohecho pasivo agravado.

Lea más: ¿Dará el Senado su acuerdo a Hugo Zárate, salpicado por el caso Ueno?

De dónde sale la cifra

Las organizaciones que firman el comunicado sostienen que el costo real del servicio de Itaipú bajó desde 2023, cuando terminó de pagarse la deuda con Eletrobras, que insumía US$ 2.000 millones al año. Con ese peso fuera de la cuenta, razonan, la tarifa debería ser mucho menor que la que se aplica.

Mantener una tarifa por encima del costo, aseguran, tiene un efecto directo: la ANDE paga de más por la energía que compra, y esa diferencia queda como un fondo en Itaipú, que el comunicado califica de “discrecional”. Es lo que denuncian como un “ilegal vaciamiento” de la estatal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También recuerdan que en mayo de 2024 el precio de exportación de la energía paraguaya al Brasil bajó a 50 US$/MWh, frente a los 56,5 US$/MWh que regían hasta 2021, al mismo tiempo que se fijaba esa tarifa.

Lea más: Hugo Zárate asumió en Itaipú, pero no explica aún su firma en la resolución que habilitó a Ueno Bank

Qué piden que haga la ANDE con la energía

Para las organizaciones, la solución pasa por tres medidas. La primera es que la tarifa sea igual al costo del servicio, de 8,87 US$/kW-mes como máximo, lo que equivale a 14,9 US$/MWh.

La segunda es que la ANDE contrate el 50% de la potencia que le corresponde, unos 6.067,5 MW, y use a bajo costo toda la energía que pueda. Con ese ahorro, sostienen, la estatal tendría fondos propios para expandir el servicio y ampliar la tarifa social, que alcanzaría al 90% de las familias, a las comunidades indígenas, a los adultos mayores carenciados, a 400.000 mipymes y a la mayoría de las juntas de saneamiento.

Ese beneficio figura en un proyecto de ley de iniciativa popular radicado en el Senado desde el 2 de abril de 2025, que según los firmantes está “congelado” por la bancada cartista. Sobre las empresas electrointensivas, afirman que generan 456 veces menos empleo que el promedio de las empresas del país y que deberían pagar el precio de mercado.

Lea más: Itaipú: Nicanor Duarte Frutos y tres ministros asumen en el Consejo, y Cancillería queda sin representante

Qué hacer con lo que sobra

La tercera medida es exportar al Brasil la energía que Paraguay no use, a precio de mercado, de al menos 100 US$/MWh. Los firmantes recuerdan que Lula ya aceptó ese principio en el Acuerdo Lugo-Lula (2009) y que la ANDE exportó energía de Acaray a la Argentina a 135 US$/MWh en 2025. Piden destinar al menos la mitad de esa renta a la ANDE.

Si el Brasil se niega a pagar ese valor, piden un compromiso irrevocable de paridad: que cuando Paraguay necesite energía adicional, algo que calculan hacia 2030 si sigue la instalación masiva de electrointensivas, el Brasil se la entregue al mismo precio que hoy paga.

El riesgo de una tarifa menor sin mejor precio

El comunicado advierte que una rebaja de la tarifa, sin un aumento de la compensación por la cesión de energía, empeoraría las cosas. Si se fijara en 12 o 10 US$/kW-mes y el Brasil siguiera pagando solo 12,6 US$/MWh de compensación, calculan que el precio efectivo de exportación caería a 35,9 o 32,0 US$/MWh.

Como argumento de fondo, sostienen que generar energía firme por menos de 100 US$/MWh no es posible con solar con baterías, nuclear o fósiles.

Las organizaciones enmarcan todo el planteo en términos duros. Titulan su documento con la pregunta de si Alliana “traicionará a la Patria en Itaipú” y sostienen que el mandatario “no es sino la continuidad de Santiago Peña”, por lo que debe responder a su mentor, Horacio Cartes, y a los intereses de “las poderosas tecnológicas transnacionales”.

Para las organizaciones, sería una “traición a la Patria” que Alliana acuerde bajar la tarifa sin exigir al Brasil un aumento de la compensación por la cesión de energía. También lo sería mantener la tarifa actual de 19,28 US$/kW-mes, que según ellos Peña adelantó como postura. En ambos casos, aseguran, se agravaría la situación vigente, que describen como un “regalo” de la energía paraguaya al Brasil.

Los firmantes dudan de que el presidente actúe en otra dirección. “Creemos, sinceramente, que no”, señalan, aunque dicen que estarían “felices de reconocer” su error si Alliana concreta un trato justo.

Lea más: El documento de Itaipú que prohibía depositar en Ueno Bank: exigía cinco años en el mercado

Ueno Bank y las responsabilidades

Las organizaciones que emitieron el comunicado también vinculan el fondo discrecional con las colocaciones de Itaipú en Ueno Bank, donde la binacional, afirman, perdió “centenares de millones de dólares”. Piden que los directores y consejeros que las autorizaron respondan con sus bienes, según la Constitución, el Tratado y el Código Penal, y reclaman a la Fiscala General interina una actuación inmediata.

Cuestionan además a los nuevos nominados de Alliana en Itaipú y el área energética, con quienes, dicen, “no hay motivo para algún tipo de esperanza”.

Plantean que el presidente le diga a Lula que la tarifa será igual al costo del servicio, que la ANDE contratará la mitad de la potencia y que el Brasil pagará un precio justo por la energía exportada, ajustando la compensación, como se hizo con Nicanor Duarte Frutos y con Fernando Lugo.