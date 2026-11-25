El documento menciona pagos mensuales de USD 20.000, más un adicional de USD 60.000 a fin de año, además de bono por resultado. “Es una denuncia gravísima y si se comprueba que ese contrato existe, lógicamente él no podía tener la condición dual de consejero de Itaipú y de asesor del banco Ueno”, afirmó el legislador liberal.

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Para él, desde todo punto de vista existe un conflicto de intereses. Además, se genera mucha suspicacia luego de que la propia Itaipú haya hecho público que se remitieron millones de dólares de sus arcas a Ueno. “Creo que ante esa evidencia y esa denuncia grave que se tiene, esto se tiene que aclarar. Si es que existe ese contrato, lógicamente eso configura dentro de un conflicto de intereses. Entonces hay que deslindar esa responsabilidad”, subrayó Nakayama.

Consultado acerca de si el Ministerio Público debe actuar de oficio, dijo que “se tiene que comprobar ese contrato y es algo demasiado sencillo de hacer. Y en caso de comprobarse ese contrato, lógicamente que la Fiscalía tiene que actuar inmediatamente”, refirió.

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Agregó que es inevitable pensar en el involucramiento del exministro de economía en el esquema debido a su cercanía con Santiago Peña. “Fernández Valdovinos fue el jefe de Santiago Peña en el Banco Basa. Eso es categórico. Además, durante el gobierno de Horacio Cartes siempre hubo una suerte de subordinación de Santiago Peña hacia Fernández Valdovinos”, recordó el parlamentario.

Sacarle los “superpoderes” al Ministerio de Economía

En otro punto, el legislador recordó que fue durante el gobierno de Peña con Fernández Valdovinos al frente de la cartera de Hacienda que se procedió a la transformación al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), absorbiendo un montón de instituciones en el proceso.

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“Crearon un superministerio que absorbió Aduana, Impuesto Interno. Lo que antes era la SET, se convierte en la DNIT, también el tema de que la Secretaría de la Función Pública es absorbida. En síntesis, se convirtió en un superministerio al punto que muchos colegas llegaron a cuestionar el hecho de que él (Fernández Valdovinos) tenía más poder que Peña”, recordó el liberal.

En ese sentido, dijo que acompañaría el desmantelar esta estructura en caso de que se haga una propuesta. “Nosotros de hecho, en su momento estuvimos en contra de la creación del superministerio. Yo incluso hice una síntesis histórica de la importancia del Ministerio de Hacienda a lo largo de nuestra historia paraguaya. El Ministerio de Hacienda siempre ha trabajado con esa nomenclatura por más de 150 años”, refirió.

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Argumentó también que la conformación de un Ministerio de Economía como tal solo debe darse en situaciones de crisis muy graves como en el caso de los conflictos bélicos. “Cuando ellos hicieron esto, no fue la primera vez que se creó un Ministerio de Economía, porque durante la Guerra del Chaco se creó un Ministerio de Economía. Pero eso se suele hacer o se hizo solamente en situaciones de alta crisis en nuestra tradición política”, indicó.

Abordado sobre si el contexto actual no representa una crisis como tal, dio que si, pero en este caso, lo que amerita es desconcentrar los poderes. “No tiene ningún sentido que sigamos hiperconcentrando el poder en un ministerio. Hoy se puede entender también el porqué de ese diseño: al tener un superministro del que todos dependen, lógicamente la decisión que tomaba ese superministro era superpoderosa”, reflexionó.