La diputada opositora Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) expuso ayer, martes, que el exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos firmó un lucrativo contrato con el Grupo Vázquez pocos meses después de haber dejado su cargo en el gabinete del gobierno de Santiago Peña.

Según los documentos revelados ayer por la diputada Vallejo, Fernández Valdovinos – quien renunció al Ministerio de Economía el 31 de marzo de este año - firmó el pasado 6 de agosto un contrato para brindar “consultoría estratégica” al Grupo Vázquez en procesos de fusión o sociedad de entidades financieras.

El contrato fue firmado poco más de tres meses antes de que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunciara – el pasado 3 de noviembre – el cierre de Ueno Bank por insolvencia. La medida de la banca matriz llevó al colapso del Grupo Vázquez y la detención e imputación por supuesta lesión de confianza de sus principales directivos.

Lea más: Fernández Valdovinos y el Grupo Vázquez: Vallejo pide investigar desembolsos del MEF que acabaron en Ueno Bank

En agosto, Fernández Valdovinos era consejero de la Itaipú Binacional, puesto que ocupó hasta el presente mes de noviembre. La entidad binacional realizó grandes depósitos de fondos en Ueno Bank, posiblemente en incumplimiento de las normas internas de la entidad. Al momento en que el banco fue cerrado, los fondos de Itaipú allí ascendían a poco menos de 200 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El más astuto y caradura”

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, la senadora opositora Esperanza Martínez (Frente Guasu) calificó al exministro de Economía como “el más astuto y caradura” de los integrantes del gobierno caído del expresidente Santiago Peña y el “responsables de todo el fracaso de este gobierno en materia económica”.

Lea más: Leite cuestiona a Fernández Valdovinos por el caso Ueno y pide investigar colocaciones públicas

Señaló que Fernández Valdovinos salió del Ministerio de Economía - en marzo de este año - y fue a un “exilio de oro” en el cual cobraba alrededor de 20.000 dólares mensuales en concepto de honorarios como consultor del Grupo Vázquez al mismo tiempo que era asesor en Itaipú.

Señaló que el Anexo C del Tratado de Itaipú, en su artículo 26, prohíbe que funcionarios de la binacional ejerzan “funciones de dirección administración o consultas en empresas proveedoras o contratantes” de cualquier servicio utilizado por Itaipú, lo que podría aplicar a los servicios bancarios que Ueno Bank proveía a la binacional.

En consecuencia, el rol de Fernández Valdovinos como consultor en Ueno Bank podría constituir una violación directa del tratado.

Lea más: Ricardo Estigarribia exige a fiscala General investigar a Fernández Valdovinos

“Este tipo no tiene límites, no entiendo por qué la Fiscalía no está en su casa hoy imputándole”, dijo la senadora.

“Cerebro” de esquema de corrupción

Describió al exministro de Economía como el “cerebro, con Santiago Peña”, del “esquema” de canalización de fondos públicos a Ueno Bank y a su matriz empresarial, el Grupo Vázquez.

Lea más: Tarde y tras postergaciones, el Senado crearía una comisión investigadora del caso Ueno/Peña

“(Fernández Valdovinos) avaló absolutamente todo lo que se hizo desde el Ministerio de Economía, las leyes que se enviaron al Congreso”, subrayó. “Se legitimaban con leyes reglamentos y modificaciones en las instituciones para crear el sistema de corrupción que montaron en estos tres años”.