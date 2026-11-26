La ANDE dio a conocer la lista de las zonas, horarios y trabajos programados que realizará mañana, por lo que aplicarán cortes del suministro de electricidad.

Los trabajos se realizarán en dos regiones: Metropolitana y Este.

Cortes de luz en la Región Metropolitana

Zona 1: en Juan Ayolas y Presidente Franco del barrio La Encarnación de Asunción, de 13:00 a 15:00 se realizará el corte para energizar CU NYY 4x70.

Zona 2: sobre Cap. Rivas c/ Ruta 2 Mcal. Estigarribia del barrio Villa Universitaria de San Lorenzo, de 13:00 a 14:00 se cortará el servicio para el cambio de acometida desnuda de media tensión a protegida de media tensión.

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Zona 3: sobre Moisés Bertoni entre Cnel. Franco y Curupayty del barrio Domingo Savio de Fernando de la Mora, de 08:00 a 09:00 se trabajará en el cambio de acometida desnuda de media tensión a protegida de media tensión.

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Zona 4: sobre Campo Vía c/ Lasalle del barrio Domingo Savio de Fernando de la Mora, de 09:00 a 10:00 se realizará el corte para el cambio de acometida desnuda de media tensión a protegida de media tensión.

Zona 5: sobre Río Ypané c/ Naciones Unidas del barrio Domingo Savio de Fernando de la Mora, de 11:00 a 12:00 se interrumpirá el suministro para el cambio de acometida desnuda de media tensión a protegida de media tensión.

Zona 6: sobre Río Ypané c/ Naciones Unidas del barrio Domingo Savio de Fernando de la Mora, de 10:00 a 11:00 se cortará la luz para el cambio de acometida desnuda de media tensión a protegida de media tensión.

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Zona 7: en Ntra. Señora de la Asunción entre Santa Teresa y Santa Bárbara del barrio Villa Bonita de Villa Elisa, de 08:00 a 16:00 se trabajará en el cambio de red desnuda de baja tensión a red preensamblada de baja tensión.

Zona 8: en Avda. Brasil desde Quinta Rosa Mística hasta Fracción Alegría del barrio Colonia Thompson de Capiatá, de 08:00 a 18:00 se realizará el corte para el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Zona 9: en la calle Resquín desde 8 de Diciembre hasta última, zona del Club 8 de Diciembre, Plaza Reyes Magos y Taller GN Service del barrio Paraíso Centro de Limpio, de 08:00 a 17:00 se interrumpirá el servicio para el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Zona 10: en calle s/n y Lapacho del barrio Calle s/n y Lapacho de Itauguá, de 08:00 a 18:00 se cortará la energía para el cambio de red desnuda de 4x35 mm² a red preensamblada de baja tensión de 3x70+1x50+1x25 mm².

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Zona 11: en calle s/n y Lapacho del barrio Mbocayaty del Sur de Itauguá, de 08:00 a 13:00 se realizará el corte para el cambio de red desnuda de 4x35 mm² a red preensamblada de baja tensión de 3x70+1x50+1x25 mm².

Zona 12: en calle s/n y Lapacho del barrio Mbocayaty del Sur de Itauguá, de 13:00 a 18:00 se trabajará en el cambio de red desnuda de 4x35 mm² a red preensamblada de baja tensión de 3x70+1x50+1x25 mm².

Zona 13: en Lapacho y Caacupé, y Caacupé y Plaza La Amistad del barrio Mbocayaty del Sur de Itauguá, de 09:00 a 18:00 se cortará la luz para el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Zona 14: en 8 de Agosto entre José Asunción Flores y Martín Ledesma, 8 de Agosto entre Martín Ledesma y Santo Domingo, 8 de Agosto entre Santo Domingo y Capilla Santo Domingo, 8 de Agosto entre Capilla Santo Domingo y Ramón Elías, San Isidro entre Martín Ledesma y Santo Domingo, y San Isidro entre Santo Domingo y Ramón Elías del barrio Santo Domingo de Capiatá, de 08:30 a 18:30 se interrumpirá el suministro para el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

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Zona 15: en la Ruta D-071 Guarambaré – Villeta del barrio Loma Pero de Villeta, de 08:30 a 18:00 se realizará el corte para el cambio de conductor de baja tensión desnudo por preensamblado.

Zona 16: en Marcelina E. Centurión desde 1.º de Mayo hasta 12 de Junio, Juan Leopardi entre Marcelina E. Centurión y López de Vega, San Blas entre Marcelina E. Centurión y López de Vega, 12 de Junio desde Marcelina E. Centurión hasta 21 de Setiembre, Abraham Lincoln entre 12 de Junio y San Antonio, Emerson entre 12 de Junio y San Antonio, y 5 de Abril entre 12 de Junio y San Antonio del barrio Mariangela de San Lorenzo, de 09:00 a 19:00 se cortará la luz para el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Zona 17: en Yerutí desde Ybyraju hasta Gustavo Storm, Benza Carrera, Jacarandá y Tajy desde Callejón Zaracho hasta Mainumby, Guajayvi e Ybyraju desde Mainumby hasta Cnel. Ramos, Mainumby desde Ybyraju hasta Tajy, y Cnel. Ramos desde Ybyraju hasta Tajy del barrio Zona Norte de Fernando de la Mora, de 08:00 a 18:00 se interrumpirá el servicio para el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Zona 18: en Ceibo desde Avda. Mcal. López hasta 8 de Setiembre y Leocadio Jara desde 8 de Setiembre hasta Paraguarí del barrio Estanzuela de Fernando de la Mora, de 10:00 a 19:00 se cortará la energía para el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

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Zona 19: en Avda. Eugenio A. Garay desde Robustiano Vera hasta Avda. Dr. Gabriel Pellón del barrio San Isidro de San Lorenzo, de 10:30 a 19:00 se trabajará en el tendido de conductor en media tensión (línea protegida) y tendido de conductor en doble terna.

Zona 20: en 3 de Mayo entre Fidel Maíz y Padre Molas, 3 de Mayo entre Padre Molas y Carlos Antonio López, 3 de Mayo entre Carlos Antonio López y Capitán Caballero, y 3 de Mayo entre Capitán Caballero y Capitán Troche del barrio Cerrito de Capiatá, de 08:00 a 18:00 se realizará el corte para el cambio de conductor en media tensión (línea desnuda a protegida).

Según el informe que dio a conocer la ANDE, las unidades responsables de estos trabajos son el Departamento de Supervisión de Obras de Distribución y el Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

Cortes de electricidad para la Región Este

Los trabajos programados en la Región Este para mañana son:

Zona 1: en la avenida Tape Tuja y alrededores de Alto Paraná, de 07:00 a 17:00 se realizará el corte del suministro de electricidad para trabajos en líneas de media tensión (23 kV).

Zona 2: en la Ruta PY07 y sus alrededores de Alto Paraná, de 07:30 a 16:00 se cortará la luz para trabajos en líneas de media tensión (23 kV).

Según indicaron desde la ANDE, la unidad responsable de estos trabajos es el Departamento de Operación de Distribución Regional Este (021-519-5285).

Debido a los cortes de energía eléctrica, la ANDE recomienda a todas las zonas afectadas tomar las medidas preventivas necesarias y ante la falta del servicio, piden a los usuarios que consideren que la corriente está activa para evitar accidentes.