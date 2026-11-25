La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que los trabajos continúan en las líneas de distribución del departamento de Alto Paraguay. Las intensas lluvias y los fuertes vientos de los últimos tres días dañaron la red y dificultan restablecer el servicio. Por la lejanía y el difícil acceso a varios tramos, la institución señaló que tuvo que combinar recorridos terrestres, fluviales y aéreos para encontrar las fallas.

Según un comunicado oficial, la tormenta dejó postes caídos, aisladores averiados y cables sueltos en las zonas por donde pasan las líneas. Mientras no se ubiquen y reparen esos puntos, no se puede normalizar el suministro.

Actualmente, tres cuadrillas de la ANDE recorren la zona por tierra. Otras dos se desplazan en embarcaciones y, una vez en la ribera, siguen a pie hasta los puntos donde se puede acceder a la línea eléctrica.

Para los sectores donde el terreno impide el ingreso por vía terrestre, la ANDE recurrió a un helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya. La aeronave realiza un reconocimiento aéreo con una cuadrilla especializada a bordo. Su objetivo es localizar las averías para que los equipos técnicos puedan intervenir.

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Los trabajos se concentran en el tramo entre Carmelo Peralta y Puerto Sastre y en el sector del desvío 83 hacia Puerto Casado. El operativo aéreo se limita a la franja de difícil acceso entre Carmelo Peralta y Puerto Sastre.

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Quiénes tienen luz y quiénes no

Todas las cuadrillas mantienen contacto permanente con el Centro de Operaciones Regional mediante radio satelital. Así coordinan sus desplazamientos, informan sobre el estado de la red y orientan la búsqueda de las fallas.

La ANDE detalló cuál es la situación por localidad. Puerto Pinasco, Riacho Mosquito y Puerto Sastre cuentan con suministro. Carmelo Peralta, Puerto Guaraní y Paragro 22 (Comisaría) siguen sin energía.

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En Fuerte Olimpo y Bahía Negra, el servicio llega a través de grupos generadores locales. Es decir que no dependen de la red averiada.

Zona con reclamos de larga data a la ANDE

El corte se suma a las quejas que arrastran los usuarios de la región. En una columna de opinión publicada el 22 de noviembre por ABC Color, el periodista Carlos Almirón describió que los pobladores del Alto Paraguay enfrentan desde hace años no solo cortes de energía, sino también la inestabilidad del voltaje. Según señala, esas variaciones son responsables de que numerosos electrodomésticos se quemaran.

Esa columna sostiene que, en un departamento con escasas fuentes de trabajo estable, reponer una heladera, un televisor o un ventilador significa un esfuerzo económico enorme para las familias humildes. Señala además que la ANDE no ofrece una solución a ese problema.

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Promesa de la ANDE

La institución aseguró que seguirá trabajando “de manera ininterrumpida”, con todos los recursos técnicos y humanos necesarios. Dijo que su meta es restablecer el 100% del servicio en todas las zonas afectadas del Alto Paraguay.

El comunicado no precisa en cuánto tiempo se normalizaría el suministro. Tampoco informa cuántos usuarios permanecen sin energía ni cuántos postes y kilómetros de línea resultaron dañados, datos que dependen de que se ubiquen las averías.