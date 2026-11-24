Desde el mediodía del domingo, todo el departamento de Alto Paraguay fue afectado por un apagón tras las lluvias que se registraron en la zona sur. Luego de un arduo trabajo del personal de la ANDE, se restableció el servicio en la tarde del lunes a los usuarios del distrito de Puerto Casado, después de más de 24 horas sin energía.

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En Fuerte Olimpo, Carmelo Peralta y Bahía Negra continuaron a oscuras y recién en la tarde de este martes se repuso el servicio en todo el departamento, luego de más de 50 horas en medio de las altas temperaturas, que sobrepasaban diariamente los 43 °C.

Desde la ANDE informaron que el problema en la línea que transporta la energía se localizaba en una zona de difícil acceso, debido a las grandes lluvias que se registraron hacia el sur del departamento, lo que dificultaba la llegada del personal.

En la mañana de este martes, varias cuadrillas de trabajadores, a bordo de embarcaciones, a pie e inclusive en un helicóptero militar enviado por el Gobierno Central, buscaban llegar hasta el lugar donde se encontraba el problema. Por suerte pudo ser encontrado y solucionado, permitiendo el restablecimiento total del suministro eléctrico en la región.

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Manifestaciones de usuarios debido a constantes cortes

Atendiendo a que los cortes de energía se producen de forma permanente, a pesar de que la ANDE realiza suspensiones programados para trabajos de mantenimiento de la línea del tendido eléctrico y de que esto no mejora la situación, este martes se realizaron varias manifestaciones en diversas comunidades.

Una de ellas se realizó en la localidad de Puerto Guaraní, del distrito de Fuerte Olimpo. En ese lugar, un pequeño grupo de usuarios se manifestó portando la bandera tricolor y exigió a los responsables de la Administración Nacional de Electricidad que se mejore de una vez por todas el servicio en la zona.

La otra manifestación, con mucho mayor en número de personas, se realizó en la localidad de Carmelo Peralta. En este lugar, los pobladores procedieron a cerrar por varias horas un tramo de la ruta Bioceánica, lo que ocasionó la formación de largas filas de vehículos en ambos lados.

Esta situación causó mucha preocupación y rabia entre los conductores, que eran retenidos en el lugar, atendiendo al intenso calor del Chaco, con temperaturas que superaban los 45 °C a pleno sol y sobre la ruta asfaltada.

Los manifestantes decidieron levantar la medida de fuerza luego de que el concejal municipal Rumildo Portillo lograra comunicarse vía telefónica con el presidente de la ANDE, ingeniero Félix Sosa, quien se comprometió a dotar a la población de un motor generador auxiliar para estos casos de emergencia.

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La promesa consiste en que, en un mes, deberá estar en funcionamiento este motor generador, hasta tanto se apure la construcción de la subestación en esta misma población, que será la primera en todo el Alto Paraguay. Este proyecto está estancado desde hace dos años.

Pérdidas económicas y acuciante falta de agua

Durante los dos días en que no se tuvo el servicio de energía eléctrica, las personas reportaron pérdidas económicas, en especial los comerciantes, quienes tuvieron que tirar a la basura los productos que perdieron la cadena de frío. Pero esto no solo afectó a los almaceneros, sino que también en las familias humildes se lamentó esta situación.

El problema generado por la ANDE produjo, además, la falta de agua en las comunidades, atendiendo a que, al no existir electricidad, no se podían hacer funcionar los motores de la Junta de Saneamiento en Fuerte Olimpo.

Las familias que no poseen reservorios de agua en sus hogares son las que más sufren cuando se producen estos largos días de cortes de luz. De allí que numerosas personas buscan adquirir este tipo de elementos, atendiendo a la enorme importancia que tienen a la hora de conseguir agua.