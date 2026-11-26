El Senado aprobó por mayoría la partida del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. Durante el debate, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Alta, Silvio “Beto” Ovelar explicó que el programa Hambre Cero pasaría a ofrecer 155 días de alimentación escolar y estimó un recorte de US$ 130 millones. El calendario de entrega y la calidad de la comida que reciben los alumnos estuvieron entre los puntos más discutidos.

Lea más: PGN 2027: Senado aprueba el proyecto en general y abre el estudio por institución

Hambre Cero 2027: cuándo se servirán las comidas y cuánto bajaría el catering

El dictamen de Hacienda asigna al Ministerio de Desarrollo Social G. 5.286.513 millones (US$ 818,6 millones). Ese monto corresponde al presupuesto total de la cartera. Durante el estudio de la partida, el senador Gustavo Leite pidió que se explique de dónde saldría el ahorro en Hambre Cero.

Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, dijo que el servicio empezaría el 1 o el 2 de marzo y se extendería hasta fines de octubre. Explicó que la propuesta mantiene la cantidad de escuelas atendidas y deja fuera los feriados. Citó la baja asistencia durante la Semana Santa.

Las escuelas que preparan la comida en sus propias cocinas conservarían esa modalidad en las mismas condiciones. Para el catering, que entrega los platos ya preparados, Ovelar anunció una rebaja de G. 1.000 por plato (US$ 0,15). La senadora Yolanda Paredes estimó que, con el recorte, el programa quedaría con unos US$ 370 millones para 2027.

Blanca Ovelar pide que Hambre Cero no reduzca los días de clase

A su turno, la senadora Blanca Ovelar recordó que la Ley General de Educación prevé 200 días de clase y que las actividades escolares se extienden hasta el 30 de noviembre. Advirtió que el calendario de comidas dejaría sin servicio a los alumnos al inicio de clases, en febrero, y durante noviembre. “Si ahora se reducen los días y no empieza la clase porque todavía no hay la comida, va a ser una tragedia”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La legisladora también cuestionó que el reparto del almuerzo ocupe parte de una jornada de cuatro horas. Como alternativa, propuso ofrecer a todos los alumnos una merienda en el recreo, con leche enriquecida y un complemento sólido.

El senador Ever Villalba pidió convocar al Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae) para que explique qué evaluaciones hizo desde el inicio del programa. “El hambre está ahí todos los días”, afirmó.

Lea más: PGN 2027: Senado mantiene fondos para el Rally Mundial y acepta un pedido salarial para Senadis

Catering escolar: senadores cuestionan precios y calidad de los platos

La senadora Paredes dijo que, durante sus visitas a escuelas de Central, vio comida del catering que terminó en la basura. Pidió al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) que controle la calidad de los platos y a las familias que verifiquen qué reciben sus hijos. “La comida no es pagada por el gobernador, la comida lo pagamos todo, todos”, sostuvo.

El senador Mario Varela afirmó que el catering cuesta un 23% más que la modalidad de cocina en las escuelas, pese a que, según señaló, requiere menos personal y tiene menores costos operativos. También puso en duda que las pequeñas y medianas empresas puedan competir en esas condiciones y advirtió que resulta difícil verificar si las proveedoras compran verduras de la agricultura familiar.

El senador Ignacio Iramain planteó que el programa esté a cargo del área de Educación y que se cocine en las escuelas siempre que sea posible. Al referirse a los datos disponibles para evaluar sus efectos en los alumnos, señaló: “No tenemos una línea de base desde el punto de vista pediátrico”.

Hambre Cero en los municipios: qué propusieron Núñez y Nakayama

El senador Carlos Núñez defendió la continuidad del programa y planteó que, a futuro, los intendentes lo administren para llegar a las escuelas más alejadas. También pidió que las compras den trabajo a los productores locales.

El senador Eduardo Nakayama cuestionó que el Ministerio de Desarrollo Social concentre la gestión en Central y Asunción. Propuso evaluar si los municipios de Central podrían asumir el servicio. Al comparar los presupuestos de las gobernaciones, citó US$ 72 millones para Alto Paraná y US$ 18 millones para Central, apenas US$ 4 millones más que Boquerón. A su criterio, la distribución debe tener en cuenta cuántas personas viven en cada departamento.

Nakayama también propuso usar inteligencia artificial para detectar señales de que una licitación podría favorecer a un proveedor. Sobre las compras a pequeños productores, sostuvo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) debe ocuparse de abrirles mercados y que la prioridad de Hambre Cero debe ser llegar a los estudiantes que necesitan la comida.

Lea más: PGN 2027: cuánto destinará el MDS a sus funcionarios, Hambre Cero y Adultos Mayores