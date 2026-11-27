El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solicitó al Congreso autorización para tomar deuda de corto plazo por hasta G. 3,1 billones (aprox. US$ 482 millones) y cubrir compromisos del presupuesto general de la nación 2026.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, el legislador Silvio “Beto” Ovelar confirmó a ABC que el Senado recibió el proyecto para el ajuste en el PGN 2026 y dijo que aún no hay fecha para tratarlo.

La propuesta ingresó el 25 de noviembre y fue remitida a Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Congreso y de la Cámara de Senadores. El permiso sería excepcional y se sumaría al endeudamiento que ya figura en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de este año.

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Qué tipo de endeudamiento se solicita

La citada deuda de corto plazo será vía emisión de Letras del Tesoro, que funcionan como un préstamo.

Quien compra una letra le presta dinero al Estado. El Estado puede usar esa plata para pagar sus cuentas y debe devolverla en la fecha acordada. Para esta emisión, el proyecto fija un plazo máximo de 12 meses desde la colocación.

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Si el Congreso aprueba el proyecto, las Letras se ofrecerían en una subasta pública. El Banco Central del Paraguay (BCP) facilitaría la operación a través de su Depositaria de Valores y quedaría excluido de la compra en esa primera subasta.

En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendría 30 días desde la colocación para informar al Congreso cuánto se adjudicó, a qué tasas y a qué plazos.

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Por qué el Ejecutivo pide fondos para cerrar 2026

Al 20 de noviembre, los ingresos tributarios de la Administración Central que corresponden a Recursos del Tesoro sumaron G. 38,2813 billones. La recaudación creció 1,3% frente al mismo periodo de 2025. El presupuesto de 2026, sin embargo, preveía un aumento del 8%.

El Ejecutivo señala entre los motivos el fortalecimiento del guaraní frente al dólar, que acumuló 13,9% hasta octubre. Eso redujo el valor en guaraníes de ciertos ingresos que el Estado recibe en moneda extranjera. También bajó el monto en guaraníes sobre el cual se calculan los tributos a las importaciones.

Según el proyecto, los fondos ayudarían a pagar por bienes y servicios que las empresas ya entregaron al Estado. Esos pagos, sostiene el Ejecutivo, permitirían a los proveedores cubrir sus propias obligaciones y mantener sus operaciones.

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Qué dijo “Beto” Ovelar sobre la deuda y el gasto público

En otro momento del diálogo el senador Ovelar atribuyó al doctor en economía y exministro de Hacienda Dionisio Borba parte del mérito por la estabilidad económica del país.

Sobre la posibilidad de conseguir los fondos, dijo que “Tenemos, por suerte, la línea de crédito abierta por el hecho de manejarnos financieramente bastante bien”. Ante las preguntas sobre la capacidad del país para asumir el financiamiento, agregó que “nuestra deuda externa es absolutamente manejable”.

La entrevista también abordó el uso del dinero público. Ovelar defendió que se restituyeran íntegramente a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) US$ 200 millones vinculados a remuneraciones extraordinarias, adicionales y bonificaciones para funcionarios, así como a premios y comisiones por generar mayores ingresos tributarios.

Ante los cuestionamientos al gasto estatal, admitió que “falta una mayor racionalización en la utilización de los recursos públicos”, dijo.

ABC consultó al Departamento de Comunicación del MEF y al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, sobre los detalles del pedido y qué gastos no está pudiendo pagar el Estado, sin embargo, al cierre de esta nota, no se habían respondido las consultas.

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