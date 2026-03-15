JAVORÁI, pódcast de poesía paraguaya contemporánea.

JAVORÁI es una serie de pódcasts que indaga en la «cocina» de cinco poetas que viven y crean en el Paraguay contemporáneo, representantes de diversos estilos y generaciones. La realización de este ciclo sonoro ha sido posible gracias a la Beca EVC - CIN de Estímulo a las Vocaciones Científicas, otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, Argentina), y al apoyo del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA, Paraguay).

JAVORÁI cuenta con curaduría y producción de Liz Haedo, Zaira Nofal y Yanina Azucena; voz de Luciano Páez Souza; arte y diseño gráfico de Rama Nuñez; edición y diseño sonoro de Matías Méndez; y música a cargo del grupo Purahéi Soul (Jennifer Hicks y Miguel Narváez). JAVORÁI es un trabajo de equipo desarrollado a partir de una idea original de la escritora e investigadora paraguaya radicada en Buenos Aires Yanina Azucena.

Cada episodio de JAVORÁI está íntegramente dedicado a un poeta. Los cinco poetas visitados en los cinco episodios de JAVORÁI son Gregorio Gómez Centurión, Sergio Chaparro, Lourdes Benítez, Aída Risso y Montserrat Álvarez.

Gregorio Gómez Centurión

«Yo creo que en mi caso el guaraní yo lo aprendí pero de los analfabetos; cuando comienzan a escribir y a leer, los indígenas ya pierden su capacidad de hablar; entonces, los analfabetos son los mejores maestros para aprender la lengua guaraní; eso a mucha gente no le gusta...».

Gregorio «Pirulo» Gómez Centurión (Villeta, Paraguay, 1938) es un reconocido miembro de las legendarias Ligas Agrarias Cristianas que comenzó a escribir poesía, sobre todo en guaraní, como un arma de lucha social. Intelectual autodidacta, trabajó como informante calificado sobre la cultura guaraní y paraguaya con grandes antropólogos, etnólogos y lingüistas. Es uno de los pocos paraguayos que aprendió el dialecto paï tavyterä.

Sergio Chaparro

«Mi conexión con el guaraní (…) se dio con la migración, justamente en la panadería, con los panaderos, todos paraguayos, hablando en guaraní; yo dije: esto esta buenísimo. De vuelta, esa mirada extranjera, con perspectiva, cuando vez la cosa y decís: esto es rico, esto es lindo, esto es mío, esto es mi identidad…».

Sergio Chaparro (Caacupé, Paraguay, 1998) migró a Buenos Aires al terminar la secundaria. Estudió fotografía en la escuela Maestro Quinquela. Desde marzo de 2020 reside en la ciudad de Rosario, donde creó la Florería Andante. En 2023 publicó Korasõ y fue finalista del Concurso Municipal de poesía Felipe Aldana (Rosario) con La galería y otros lugares.

Lourdes Benítez

«Escucho mucho un lenguaje corpóreo, más manifestante desde la incomodidad, de las diversidades, de cómo una percibe el cuerpo, estamos hablando de acontecimientos actuales, ya no nos estamos más quedando atrás, describiendo el lapacho y la arena roja, (...) ese romanticismo de antes se está quebrando...».

Lourdes Benítez (San Lorenzo, Paraguay, 1988) estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Asunción y formó parte de su elenco teatral y de la Academia Kavure’i. Brinda talleres literarios para niños y adultos. Publicó de manera independiente Sub (2015) e Imagenario (2017).

Aida Risso

«... de repente sucedía un texto, ¿verdad? porque me parece que esa es la gran diferencia entre la narrativa y la poesía, que la poesía sucede, y si no quiere, no sucede...».

Aida Risso (Nueva Germania, Paraguay, 1970) fue miembro del taller de escritura creativa Abrapalabra, coordinado por Lía Colombino. Participó en talleres de literatura con Selva Almada y en seminarios de arte contemporáneo con Ticio Escobar. Fue cofundadora e integrante del grupo Hara Teatro, dirigido por Wal Mayans. Publicó Secreta tendencia con Ediciones de la Ura (2014) y Dormir a las nueve con Aike Biene Ediciones (2019). Es profesora de lengua guaraní.

Montserrat Álvarez

«... en Paraguay encontré un escondite. Soy una persona tímida, deseosa de anonimato...»

Montserrat Álvarez (Zaragoza, España, 1969) pasó su infancia y adolescencia en Lima (donde fue la primera mujer en obtener el Premio Poeta Joven del Perú) y actualmente vive en Paraguay. Estudió Filosofía en la Universidad de Zaragoza (España), la Pontificia Universidad Católica (Perú) y el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos (ISEHF) de la orden jesuita (Paraguay). Ha publicado, entre otros libros, Zona Dark (Lima, 1991), El Poema del Vampiro (Asunción, 1999), Underground (Asunción, 2000), Alta suciedad (Buenos Aires, 2005), Nerópolis (Lima, 2006), Bala perdida (México, 2007), Panzer Plastic (Lima, 2008) y Nómade (Buenos Aires, 2023). El artista Armando Andrade Tudela le dedicó recientemente la exposición MONTSERRAT en Carreras Mugica (Bilbao), la mayor galería de arte del País Vasco, España.

Sobre la coordinadora de JAVORÁI

Yanina Azucena (Asunción, Paraguay, 1989) vive en Buenos Aires. Es licenciada en Artes de la Escritura por la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Su trabajo se centra en la edición, la traducción y la investigación, con especial interés en la literatura paraguaya escrita en guaraní. Ha publicado Voy a ir a venir (2024) y ha participado en festivales internacionales de poesía y recibido becas de investigación por su trabajo sobre poesía contemporánea.

A un click de distancia

Los cinco episodios de JAVORÁI están disponibles en Spotify. Para acceder a todos, click en este enlace: https://open.spotify.com/show/0YmOEU5WHcDSynJKWlNm7B

Para acceder al episodio dedicado a Gregorio Gómez Centurión, click en este enlace: https://open.spotify.com/episode/6KwyfEKo9AuPJ36IuJzY16

Para acceder al episodio dedicado a Sergio Chaparro, click en este enlace: https://open.spotify.com/episode/3cXXx5IWnr4JDzDGJfWlbK

Para acceder al episodio dedicado a Lourdes Benítez, click en este enlace: https://open.spotify.com/episode/1udn0zXq8BKkWIVjJqDmEA

Para acceder al episodio dedicado a Aida Risso, click en este enlace: https://open.spotify.com/episode/1VQxSoWvHYmli25qIdUVtJ

Para acceder al episodio dedicado a Montserrat Álvarez, click en este enlace: https://open.spotify.com/episode/3bWhtkokITrZT7XWLs3xp3

juliansorel20@gmail.com