Un encuentro en memoria de José Zanardini

En la Biblioteca del Congreso, dirigida por José Samudio Falcón, se vivieron días de reflexión sobre las culturas originarias del Paraguay, especialmente sobre el pueblo ayoreo, en homenaje al Dr. José Zanardini. La actividad contó con auspicios de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores, la Asociación Indigenista del Paraguay (AIP), la Academia Paraguaya de la Historia, la Asociación Paraguaya de Antropología, el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica (Ceaduc) y la Biblioteca del Congreso, y participación de representantes de los pueblos qom, maka, ache, mbya guaraní, guaraní occidental, ava guaraní y nivaclé.

Lea más: ¿Mba'e piko la interculturalidad?

Al referirnos al querido colega y amigo José Zanardini nos embarga una enorme emoción y una profunda tristeza por su partida, tan repentina, el pasado 19 de enero. Sobre su vasta trayectoria, cito el obituario publicado en enero en estas mismas páginas, de las que fue colaborador hasta el final:

El antropólogo y sacerdote salesiano Don Giuseppe Zanardini –por todos conocido como el paí Zanardini–, octavo de los diez hijos de Beniamino Zanardini y Virginia Malvestiti, nació en 1942 en la ciudad lombarda de Brescia. Era ingeniero mecánico por el Instituto Técnico Benedetto Castelli de su ciudad natal, doctor en Ingeniería Química por el Politécnico de Milán, teólogo por la Universidad de Roma y antropólogo por la de Londres. Vino a Paraguay como misionero en 1978 y su misión se volvió tan larga como su vida.

En Paraguay, dedicó su energía a trabajar en la formación profesional y técnica de los jóvenes, la construcción de casas para personas sin hogar y la defensa de los derechos de los indígenas.

Lea más: José Zanardini, regreso al origen

En los 80, abocado a modernizar la Escuela Técnica del Salesianito, decidió pasar de la imprenta tipográfica a la off-set y en el mundo editorial conoció al antropólogo paraguayo Miguel «Gato» Chase Sardi, con quien compartía la fascinación por el mundo indígena. En esos años, con dinero de la herencia de sus difuntos padres, sus hermanos y él compraron terrenos en Limpio para cientos de familias pobres, y con trabajo comunitario fueron creados en ellos villas con huertos, pozos, carreteras, iglesias y centros de salud administrados colectivamente. Hecho esto, se fue al Chaco, donde vivió varios años entre los ayoreos.

Fue profesor de Antropología Social, editor de la revista Estudios Paraguayos y del Suplemento Antropológico y director del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción. Publicó, entre otros libros (como Textos míticos de los indígenas del Paraguay, de 1999, con Miguel Chase Sardi, o Ayoeode Oijane / Relatos de la selva, de 2024, con Chiqueno Picanera y Aji Vicente, por citar dos), el primer diccionario de la lengua ayorea. Recibió el Premio Internacional de la Paz del Gobierno de la Región de Lombardía en 2001, y el premio Cuore Amico, «el Nobel de los misioneros», en 2009 (1) .

En Paraguay, la misión de José Zanardini, fecunda y admirable, se volvió una verdadera fuente de inspiración. Era un ser de luz, en palabras de la Dra. Deysi Amarilla, coautora de varios textos con el maestro.

José Zanardini, además, se licenció en Antropología Aplicada, en Filosofía y en Teología. Fue vicepresidente de la Asociación Indigenista del Paraguay y coordinador de la Comisión Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación y Ciencia. Fue también académico de número de la Academia Paraguaya de la Historia y miembro de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Entre sus numerosas publicaciones destacan, además de las ya mencionadas, Ecos de la selva (1994), Territorios olvidados (1995), Como hojas al viento (1997), Mirando de frente (1999), Los indígenas del Paraguay (2002), Cultura del pueblo ayoreo (2003), Educación indígena (2004), Sabiduría de la selva (2008), Lenguas indígenas del Paraguay (2010), Voces de la selva (2016), Sonidos de la selva (2019), Entre la selva y el Vaticano (2020), Luces en la selva (2021) y El regreso a la selva (2022).

Lea más: ¿Filosofía o ciencia?

Zanardini fue uno de esos europeos que abrazan la obra misional en América Latina y a veces en Paraguay, cuyo Chaco preocupó en vida al fundador de la Congregación Salesiana, San Juan Bosco. Con justicia se puede decir que Zanardini brindó muestras de afecto social impulsando incluso con su propio pecunio la construcción de viviendas para la ciudadanía carenciada. Su formación técnica le permitió aportar, en la Escuela de Artes y Oficios del Salesianito, la mejor de las ayudas humanas, la educación. Gracias a su amistad con Miguel Chase Sardi, exploró las vivencias de los pueblos originarios en el Chaco y a ello le debemos su ingente contribución bibliográfica, uno de cuyos más provocativos libros de contrastes es Entre la selva y el Vaticano (2020), título en el que reconocemos la mención destacada de un elemento geográfico en franco peligro de desaparición, la selva, de la cual depende el modo de vida de los pueblos originarios, su cultura y su identidad.

Quizá por ello el término «selva» resalta en los títulos de varias de las principales obras del padre Zanardini. Como en el citado libro publicado por Criterio en plena pandemia, Entre la selva y el Vaticano, que aborda sus dos vocaciones, la antropológica (selva) y la religiosa (Vaticano). O en Luces en la selva, serie de reflexiones sobre el mundo indígena que nos lleva de Puerto Casado («El pueblo maskoy en fiesta») a la Región Oriental («Allá lejos en la Selva del Mbaracaju») y de vuelta al Chaco, junto a una etnia de gran relevancia en la guerra con Bolivia («Les llamaban guarayos»). Varios capítulos son una clara invitación a descubrir su universo: «Papa Francisco entre budistas y musulmanes», «El chamán y el antropólogo», «El arzobispo Ismael Rolón: un héroe civil»… Como buen científico, no podía dejar de lado el aspecto humano del gran físico británico que siguió produciendo conocimientos trascendentes a pesar de sus graves limitaciones por una enfermedad degenerativa en el capítulo «Recordando a Stephen Hawking», ni privarse de cerrar el libro con otro título provocativo: «Viaje de Einstein en bicicleta sobre un rayo de luz». Un año después aparece El regreso a la selva, donde analiza la atracción de lo remoto y aislado frente a la cultura urbana, dualidad de cuya síntesis él fue un verdadero representante.

Lea más: Magia, religión, chamanismo

Y no podía faltar una producción educativa para niños que busca demostrar la importancia de nuestros ancestros originarios al tiempo que expande conocimientos sobre familias lingüísticas en peligro de extinción: el libro, profusamente ilustrado, se titula Sonidos de la selva: Lenguas indígenas del Paraguay, y, aunque parece un simple folleto escolar, contiene una extraordinaria riqueza de información y conocimiento sobre nuestras raíces.

De toda su rica producción, hoy elegí citar solo obras cuyo título revela la preocupación del maestro Zanardini por la finitud de la selva y las posibles consecuencias de su desaparición. Qué bendición para el Paraguay haber sabido lograr que un iluminado como el querido José Zanardini lo hiciera el centro de sus tareas literarias, científicas y, sobre todo, de servicio a la comunidad.

Notas

(1) Montserrat Álvarez: «José Zanardini, regreso al origen». Suplemento Cultural, 25/01/2026. Disponible en la edición impresa de ABC Color y en línea.

Para saber más:

Todos los artículos de José Zanardini en El Suplemento Cultural: https://www.abc.com.py/autor/jose-zanardini/

Todas las notas sobre José Zanardini en ABC Color: https://www.abc.com.py/tag/jose-zanardini/

Algunos de los artículos del padre José Zanardini publicados en El Suplemento Cultural:

«La bendición de los chamanes», El Suplemento Cultural, 1 de noviembre de 2014.

«¿Brujería, locura, o qué?», El Suplemento Cultural, 22 de noviembre de 2014.

«Yo soy el antropólogo Charlie», El Suplemento Cultural, 24 de enero de 2015.

«Culturas indígenas cambiantes», El Suplemento Cultural, 31 de octubre de 2015.

«Bergoglio y Bauman», El Suplemento Cultural, 3 de septiembre de 2017.

«De mi hamaca a la Universidad Católica», El Suplemento Cultural, 17 de septiembre de 2017.

«La magia del fuego», El Suplemento Cultural, 8 de octubre de 2017.

«Otro mundo es posible», El Suplemento Cultural, 3 de diciembre de 2017.

«Un papa entre budistas y musulmanes», El Suplemento Cultural, 31 de diciembre de 2017.

«Que no se apague el fuego», El Suplemento Cultural, 18 de febrero de 2018.

«El último grito del planeta», El Suplemento Cultural, 4 de noviembre de 2018.

«El chamán y el antropólogo», El Suplemento Cultural, 18 de agosto de 2019.

«Recordando a Stephen Hawking», El Suplemento Cultural, 22 de marzo de 2020.

«En la selva con una chamana», El Suplemento Cultural, 12 de abril de 2020.

«El mundo que vendrá», El Suplemento Cultural, 24 de mayo de 2020.

«Viaje de Einstein en bicicleta sobre un rayo de luz», El Suplemento Cultural, 9 de agosto de 2020.

«El arzobispo Ismael Rolón: un héroe civil», El Suplemento Cultural, 13 de diciembre de 2020.

«Miguel Chase-Sardi: un antropólogo de pensamiento abierto y corazón inmenso», El Suplemento Cultural, 21 de marzo de 2021.

«Hace 60 años… en el Chaco», El Suplemento Cultural, 23 de octubre de 2022.

«¿Mba’e piko la interculturalidad?», El Suplemento Cultural, 29 de enero de 2023

«Magia, religión, chamanismo», El Suplemento Cultural, 25 de febrero de 2024.

«El gran enigma del universo (I)», El Suplemento Cultural, 2 de junio de 2024.

«El gran enigma del universo (y II)», El Suplemento Cultural, 9 de junio de 2024.

«Luces y sombras del cerro Jasuka Venda», El Suplemento Cultural, 10 de noviembre de 2024.

«¿Filosofía o ciencia?», El Suplemento Cultural, 19 de octubre de 2025.

*Beatriz González de Bosio es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Asunción, miembro del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica (Ceaduc), vicepresidenta de la Academia Paraguaya de Historia y presidenta del Centro Unesco Asunción. Ha publicado Periodismo escrito paraguayo, 1845-2001: de la afición a la profesión (2001) y El Paraguay durante los Gobiernos de Francia y los López (en coautoría con Nidia Areces, 2010), entre otros libros.