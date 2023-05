Música marciana para una humanidad interplanetaria

El domingo pasado, 13 de noviembre, fue el estreno de la nueva serie de seis capítulos con la que National Geographic (NatGeo) incursiona en el terreno de la ciencia ficción televisiva: Marte (MARS). En Paraguay, la trasmisión empezó a las 22:00. Estuvimos puntuales, pororó en mano. Esta noche será transmitido el segundo episodio de esta, no se sabe aún (los productores mantienen el suspenso sobre este punto ante las preguntas de la prensa) si primera o única temporada.

Marte alterna un libreto de ficción, que empieza en el año 2033, con una parte documental, en el presente, con entrevistas a expertos involucrados desde sus respectivos ámbitos con la navegación y la exploración espacial, que aportan sus conocimientos y opiniones sobre las posibilidades que existen hoy de colonizar otros planetas. Paralelamente, los personajes hacen realidad en la ficción, valga la paradoja, esa aventura. Se intercalan, así, futuro y presente, personajes interpretados por actores y personas reales.

En el año 2033, la nave Daedalus despega llevando a bordo al estadounidense Ben Sawyer (Ben Cotton), comandante de la misión; a la piloto coreana Hana Seung (Jihae); al hidrólogo y geoquímico español Javier Delgado (Alberto Ammann); a la bioquímica francesa Amelie Durand (Clementine Poidatz); al ingeniero mecánico y roboticista nigeriano Robert Foucault (Sammi Rotibi); y a la exobióloga y geóloga rusa Marta Kamen (Anamaría Marinca). En el equipo de la Tierra, cuya sede queda en Londres, están la hermana gemela de Hana, Joon, comunicadora de cápsula (Capcom, por sus siglas en inglés), también interpretada por Jihae, y Ed Grann (Olivier Martinez), CEO del proyecto.

La urgencia de convertirnos en una especie interplanetaria para no ser aniquilados por los problemas que amenazan nuestra supervivencia en la Tierra es el desafío de esta historia.

Entre los entrevistados en el primer capítulo de esta mezcla de documental y ficción que se emite por National Geographic Channel está Elon Musk (Pretoria, Suráfrica, 1971), co-fundador de empresas tan visionarias como Tesla Motors, Solar City y SpaceX (Space Exploration Technologies, dedicada al transporte aeroespacial). Seguramente más de un lector ha visto a Musk alguna vez en la televisión (por ejemplo, en el capítulo de The Big Bang Theory «The Platonic Permutation», en el cual el inventor, físico y empresario sudafricano lava los platos codo a codo junto con el ingeniero aeroespacial de origen judío Howard Wolowitz en un comedor social el Día de Acción de Gracias).

Pero lo interesante en la nueva serie de NatGeo es que Musk, que ha declarado en numerosas ocasiones públicamente que uno de sus proyectos es viajar a Marte y fundar las primeras colonias humanas de la historia en otro planeta, no es parte del grupo que representa la historia de ficción, desde luego, sino del otro grupo, el de los que te cuentan que esto ya (casi) no es ficción.

La realidad y la ficción se completan mutuamente en Marte. En el primer episodio, por ejemplo, en el que hace su aparición la nave ficticia Daedalus, cuando, al entrar en la atmósfera marciana, el sistema de aterrizaje acusa una falla que lo pone en riesgo todo, para arreglar la cual el comandante se expone a una muerte fácil, tras un (adrenalínico) corte pasamos al segmento documental, que en este caso presenta las instalaciones (reales) de SpaceX en las cuales unos ingenieros están probando un sistema de aterrizaje retropropulsivo (también real).

Hay mucho de realidad en esta ficción, de hecho. No solo se ha desarrollado el guión con estricta supervisión científica y asesoría de ingenieros aeroespaciales, sino que ni siquiera el año 2033 fue elegido al azar: fue elegido porque ese año las órbitas de Marte y la Tierra se aproximarán, facilitando el viaje.

Las secciones documentales abordarán en cada nuevo episodio un tema distinto de la colonización marciana, mientras los correspondientes segmentos de ficción ilustrarán las posibilidades escalofriantes y exaltantes que suponen, el terror a la derrota y el valor de la voluntad para salvar a nuestra especie, y lo que pueda ser salvado de su civilización, y fundar un porvenir impredecible.

Luego del capítulo de estreno y a partir de ahora en los siguientes, como esta noche, podremos seguir el viaje y, ojos abiertos, mentes alertas y pororó en mano, participar de la exploración y la colonización marcianas junto con los miembros de la primera misión tripulada a este planeta dentro de menos de dos décadas.

La inquietante consideración de los problemas psicológicos, no manifiestos aún pero previstos, crea cierto suspenso: la probabilidad del extravío mental bajo el peso de una distancia inédita de todo lo conocido es un tema insoslayable que hay que sumar a una larga y claustrofóbica convivencia («el infierno son los otros», que diría Sartre) en espacios muy reducidos.

Obligatorio saludo (imposible evitar los chistes al respecto mientras se ve la serie, pero, bueno, los chistes no vienen mal nunca, supongo) a las exigencias políticamente correctas de diversidad étnica y demás, los seis astronautas seleccionados para integrar el equipo multidisciplinario encargado de la misión son de diversas nacionalidades.

Se calcula que colonizar el planeta rojo les llevará siete meses.

Las personas cuyas entrevistas alternan con la narración ficticia son astronautas, físicos, psiquiatras, biólogos, investigadores... Como el propio Musk; el ex astronauta de la Nasa John Grunsfeld; la coguionista de la serie Cosmos (y viuda de Carl Sagan) Ann Druyan (Nueva York, 1949); el astrofísico Neil De Grasse Tyson (Nueva York, 1958), actual anfitrión de dicha serie y director del Planetario Hayden del Centro Rose para la Tierra y el Espacio; el catedrático del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Pensilvania David Dinges; el físico espacial Jim Green, director de la División de Ciencia Planetaria de la Nasa; o el divulgador científico Stephen Petranek, en cuyo libro Cómo viviremos en Marte (How We’ll Live on Mars, Simon & Schuster/TED, 2015) se basa principalmente la narración, entre otros.

Los numerosos entrevistados exponen sus conocimientos y posturas en torno al realismo de proyectar un viaje como este, sus consecuencias, sus riesgos, sus costos. De esta manera, la información sobre las perspectivas reales de la ciencia actual sobre un futuro escenario marciano para la vida humana alterna con la ilustración de las dificultades que representaría esta aventura para sus hipotéticos protagonistas mediante el viaje de la nave Daedalus en la ficción.

Especulación fantástica sobre amenazas reales, situada en el futuro próximo y en el presente, con Brian Grazer y Ron Howard como productores y dirigida por Everardo Gout, Marte expone los logros y las limitaciones de la revolución espacial científica actual e imagina el primer intento de convertirnos en una humanidad multiplanetaria dentro de solo diecisiete años. Más allá de la fascinación por las promesas de semejante aventura, o, mejor dicho, como parte inseparable de esa fascinación, la nueva serie de NatGeo sobre la supervivencia y sus problemas invita a abrir los ojos y dejar de ignorar las amenazas existentes a la vida en la Tierra, un planeta que es la cuna de todo lo que conocemos pero que podría convertirse en nuestra tumba, aunque la mayoría prefiera seguir con su vida cotidiana sin pensar en eso.

Lo mejor, para el final. Tema aparte es el suntuoso terror de la música compuesta por el frontman de Bad Seeds, Nick Cave (Nicholas Edward Cave, Victoria, Australia, 1957), con otro miembro del grupo, y su colaborador habitual en memorables soundtracks (entre otros, el de la película The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, 2007), Warren Ellis (Victoria, Australia, 1965), como banda sonora de la serie, producida con el sello discográfico Milan Records. Los trece temas compuestos para el tracklist de los seis episodios de Marte son «Mars Theme», «Mars», «Daedalus», «Earth», «Science», «Voyage», «SpaceX», «Space Station», «Symphony of the Dead», «Planetarium», «Aftermath», «Towards Daedalus» y «Life on Mars». Un complemento áspero y perfecto para el vértigo apocalíptico de este enfrentamiento inédito de la especie humana consigo misma en su viaje a lo desconocido, convertido en la última tabla de salvación de un tiempo desesperado. Es el clima musical de lo desconocido precisamente lo que nos deja en el ánimo el gran, solemne final del primer episodio gracias a los sintetizadores ominosos y a la voz profunda de Nick Cave salmodiando con sobrecogedor timbre subterráneo las líneas del «Mars Theme» mientras pasan los créditos. Tinieblas, misterio, soledad: todo el frío del vasto universo, aquí cerca y ahora mismo, directo desde un futuro que se acerca a toda bala y frente al cual ya no nos quedan aplazamientos ni excusas.

NICK CAVE & WARREN ELLIS, «MARS THEME»:

https://soundcloud.com/milanrecords/nick-cave-warren-ellis-mars-theme-from-mars/

ESTA NOCHE:

Marte (Mars).

Hoy y todos los domingos por NatGeo.

22:00 (Paraguay).

montserrat.alvarez@abc.com.py