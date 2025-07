El Suplemento Cultural rinde tributo a Ozzy Osbourne, el “Príncipe de las Tinieblas”

“El heavy metal nació del encuentro aleatorio de una mano mutilada y una fábrica metalúrgica”, nos dice la poeta y filósofa Montserrat Álvarez en su artículo “500 tipos de martillos”, escrito en memoria del músico británico Ozzy Osbourne, fallecido el martes.

Lea más: Montserrat Álvarez: “500 tipos de martillos”

La autora hace en este artículo un ameno recorrido por los orígenes históricos, en medio de la crisis y el desempleo de la posguerra europea, del heavy metal, género musical nacido en Birmingham que se ha convertido en emblema de la ciudad. También analiza los vínculos entre la forma estética y el contexto social, sin omitir las polémicas desatadas por las controvertidas posturas políticas del ya legendario vocalista de Black Sabbath, que esta semana han inundado las redes sociales.

Recorren esta edición los nombres de Nick Drake, del joven genio suicida, Roy Fisher, del poeta de Birminghan, del filósofo alemán Karl Marx, gran observador de las clases obreras de la Inglaterra industrial, del siniestro mago Aleister Crowley...

Y de Hernando Arias de Saavedra, pues lo mejor de la literatura paraguaya actual está presente en las páginas del Suplemento Cultural de la mano de la escritora y periodista Lita Pérez Cáceres, que nos trae su lectura de Hernandarias (Asunción, El Lector, 2025), la nueva obra de ficción histórica de la reconocida novelista uruguaya afincada en nuestro país Irina Ráfols.

Lea más: Lita Pérez Cáceres: “Hernandarias, de Irina Ráfols”

¿Cómo vivían los indios en las reducciones? ¿Cómo vivían los que no estaban reducidos? ¿Estaban conformes los jesuitas con haber abandonado España para vivir entre paganos? “Esas mismas preguntas se hace Irina Ráfols, y responde a todas, describiendo la ira de los hombres, los de Dios y los de Tupá. Su escritura es precisa, nada en su prosa es superfluo”, escribe Lita Pérez en su artículo “Hernandarias, de Irina Ráfols”.

Finalmente, la literatura paraguaya y el heavy metal se dan la mano en el poema inédito escrito en jopara “Ozzy omano”, del escritor Cristino Bogado. Este original texto, representativo de lo que actualmente se conoce como literatura multilingüe, fusiona la oralidad del habla paraguaya urbana con elementos del inglés y otras lenguas, libremente tranaliterados.

Lea más: Cristino Bogado: “Ozzy omano”

“Ozzy omano” fue compuesto por el autor esta semana en medio de las despedidas mundiales al “Príncipe de las Tinieblas”, John Michael “Ozzy” Osbourne (Warwickshire, 3 de diciembre de 1948 - Buckinghamshire, 22 de julio de 2025), mítico vocalista y miembro fundador de Black Sabbath.

A ese ícono de la cultura pop que marcó un antes y un después en la historia musical del siglo XX le dedica su portada de hoy en nuestra edición impresa El Suplemento Cultural de ABC Color. Rest in Power, Prince of Darkness! “Let the madness begin”.