Ranking revela baja inversión de fondos educativos en escuelas priorizadas

Para elaborar el ranking, Reacción analizó los fondos destinados a educación en las 17 capitales departamentales y Asunción para conocer cómo se invirtieron los recursos destinados a infraestructura escolar entre 2020 y 2025. El Ranking de Inversión Educativa (RIE) es una herramienta creada por Reacción para medir las inversiones de estos recursos.

El RIE evalúa si los fondos públicos entre 2020 y 2025 llegaron a las escuelas más necesitadas, priorizadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y los municipios. Mide, en una escala del 1 al 100, qué tan bien los municipios invirtieron sus recursos disponibles en las instituciones educativas más urgentes, como aulas, sanitarios, equipamientos y otros espacios.

Persisten “bromas” de tiroteo en escuelas: control de mochilas, por tiempo indefinido

El análisis fue construido a partir de la revisión de contratos públicos, datos oficiales del MEC, registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y procesos de verificación manual realizados por ciudadanos, estudiantes, técnicos y miembros de distintos partidos y movimientos políticos del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los primeros cinco ubicados

En los primeros cinco lugares del ranking, ningún municipio logró una puntuación perfecta y el mejor posicionado, Ciudad del Este, ni siquiera llegó a los 50 puntos, pues obtuvo 48,5. En segundo lugar quedó Saltos del Guairá con 31,4 puntos; en tercer lugar, Areguá con 20,3 puntos; en cuarto lugar, Villa Hayes con 19,7; y Encarnación, con 19,3 puntos, quedó en el quinto lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El resto de las capitales departamentales obtuvo puntuaciones más bajas, siendo el peor posicionado Fuerte Olimpo, con 1,4 puntos.

Celulares en escuelas: viceministra apela a uso pedagógico controlado

En el caso de Ciudad del Este, que fue la mejor puntuada, el análisis concluye que entre 2020 y 2025 recibió G. 37.166.873.140 en concepto de Fonae y Fonacide para obras y equipamientos.

La puntuación fue otorgada debido a que, en el periodo citado, 70 de 174 instituciones educativas con mayor necesidad recibieron obras o equipamientos. Es decir, 104 instituciones educativas con mayor necesidad no recibieron ninguna inversión, mientras que otras 136 instituciones educativas con menor urgencia sí recibieron inversión.

Los 48,5 puntos sobre 100 reflejan cuánta inversión llegó a las escuelas con mayor necesidad. Cuanto más se concentra allí, mayor es el puntaje.

“El objetivo de este ranking no es buscar al municipio perfecto, sino evidenciar cómo han invertido sus recursos e identificar lo que se puede hacer para mejorar año tras año”, señaló David Riveros García, director ejecutivo de la organización.

Bajo puntaje global

El resultado global del RIE evidenció una pobre inversión en educación y diferencias importantes entre municipios. Ninguno alcanzó un puntaje perfecto, el mejor resultado no llegó ni a los 50 puntos sobre 100 y el promedio general fue de apenas 14,2 puntos.

“Eso significa que incluso el municipio mejor posicionado aprovechó menos de la mitad de su capacidad para invertir en las escuelas más necesitadas, dado el presupuesto que tuvo disponible”, señala el informe de Reacción.

Concejales departamentales priorizan chatear antes que escuchar informe sobre graves precariedades en escuelas

Anualmente, el MEC destina días de trabajo de sus supervisores y directores para que elaboren conjuntamente el listado de priorización con participación de la comunidad educativa y los municipios. Sin embargo, al final los municipios no respetan ese listado; es decir, terminan invirtiendo en otras instituciones.

Según datos del MEC utilizados en el análisis, más de 6.600 instituciones educativas presentan al menos una necesidad crítica y cientos de miles de estudiantes continúan afectados por problemas relacionados con aulas, sanitarios y otros espacios educativos.

A nivel nacional, los recursos para infraestructura educativa dependen casi totalmente de la venta del excedente energético de Itaipú a Brasil.