Platos para aprovechar el pan duro: 7 ideas imperdibles

La clave es entender que el pan envejecido no está arruinado: cambió su textura. Con calor, líquidos o un buen triturado, vuelve a ser útil. A continuación, siete preparaciones clásicas y muy vigentes para darle una segunda vida.

Migas

Nacidas como receta de aprovechamiento, las migas se hacen reviviendo el pan en trozos con apenas agua, sal y aceite.

Se saltean hasta que quedan sueltas y doradas, y admiten acompañamientos como ajo, pimentón, chorizo, panceta o uvas, según el gusto.

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Torrijas

Uno de los destinos más conocidos para el pan duro. Receta típica de la Semana Santa española en la que se empapa en leche aromatizada con canela, cítricos o vainilla, se pasa por huevo y se dora.

Podés terminar con azúcar y canela o con almíbar. Es ideal cuando el pan ya no sirve para sándwiches, pero sí para absorber líquidos.

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Panzanella o ensalada de pan

La ensalada italiana convierte cubos de pan en un ingrediente central. Se humedecen ligeramente o se tuestan, se mezclan con tomate, pepino, cebolla y albahaca, y se aliñan con aceite de oliva y vinagre.

El resultado es una preparación fresca, contundente y perfecta para los días cálidos.

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Gazpacho o salmorejo

En muchas versiones tradicionales, el pan duro aporta cuerpo y textura. Se integra al triturado con tomate, aceite de oliva, ajo y sal. En el salmorejo, además, refuerza la cremosidad característica.

Albóndigas o hamburguesas con pan remojado

El pan duro remojado en leche o caldo funciona como panade: aporta jugosidad y ayuda a ligar la mezcla de carne, pescado o legumbres.

Es un truco antiguo, pero sigue siendo una de las formas más efectivas de mejorar la textura y el rendimiento.

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Sopa de ajo

Una receta de cuchara donde el pan duro no es un añadido, sino el corazón del plato. Se rehoga ajo, se suma pimentón y caldo, y se incorpora el pan para que se hidrate. Con huevo, queda una cena completa.

Picatostes y pan rallado casero

Cuando el pan está demasiado seco, la solución es convertirlo en un recurso de cocina.

Tostado y cortado, se vuelve picatostes para cremas y ensaladas. Triturado, se transforma en pan rallado para rebozados, gratinados o para espesar guisos.

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Aprovechar es una práctica simple que ayuda a ordenar la despensa, estirar el presupuesto y descubrir recetas que, bien hechas, no se sienten como sobras, sino como platos de primera.