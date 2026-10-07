Alerta por granizada: el método que utilizan en Chapecó

Por estos días, el municipio de Chapecó en Santa Catarina, Brasil, está preparando una licitación para adquirir un sistema de protección contra granizo con el fin de reducir el impacto de las tormentas en esa ciudad.

Lea más: Talleres desbordados tras granizada: turnos para cambiar parabrisas ya llegan a fines de octubre

Se trata de un “insecticida antigranizo” que se utiliza desde hace años en zonas rurales para proteger los cultivos. En Santa Catarina, se emplea en zonas productoras de manzanas, como São Joaquim. También, según las autoridades de la ciudad, se utiliza en Europa, concretamente en la región de Armamar, en Portugal. El mismo se dispara a través de cañones y tiene un protocolo similar al de los cañonazos de salva.

“El producto se desarrolló para la protección de cultivos de manzana, olivo y uva. Pero también se ha utilizado aquí en Brasil para proteger las instalaciones de las plantas de ensamblaje de vehículos, que, si son alcanzadas por el granizo, representan una pérdida muy significativa”, declaró el director municipal de Defensa Civil de Chapecó, Walter Parizotto al sitio oficial de la prefeitura (municipalidad) local.

Lea más: Granizo gigante: la ingeniosa propuesta de la industria colchonera para proteger vehículos

La autoridad justificó su implementación diciendo que en Europa algunas ciudades cuentan con estos sistemas de protección integral. “La diferencia entre los sistemas instalados en zonas rurales y el que vamos a instalar es que el sistema urbano cuenta con un dispositivo de protección acústica. En las zonas rurales, utilizan yoduro de plata, que genera residuos ambientales”, explicó Parizotto.

Por su parte, el alcalde (intendente) de Chapecó, João Rodrigues, destacó que la intención de su administración municipal es instalar cañones antigranizo en lugares como Bormann y Efapi dos importantes regiones administrativas periféricas de la ciudad. Son zonas con alta incidencia de fenómenos meteorológicos que afectan significativamente a la población.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Granizada dispara hasta cinco veces la demanda de tejas

En 2022, aproximadamente mil familias se vieron afectadas por el granizo en Bormann. “Con esto, protegeremos las zonas con poblaciones más vulnerables, reduciendo las pérdidas y las molestias para las familias, y también disminuyendo los costos de reparación para el municipio”, dijo el jefe comunal.

El sistema de protección contra el granizo consta de dos componentes principales; un sistema de vigilancia por satélite que detecta nubes densas y propensas a la formación de granizo. El otro componente son los cañones que disparan ondas sonoras hipersónicas hacia la estratósfera, creando una capa protectora que impide la formación de granizo.

Lea más: Hoy vence plazo para reportar daños por granizada: aseguradoras dan este consejo

El sistema de monitoreo las 24 horas activa automáticamente los cañones cuando detecta la posibilidad de formación de granizo. Se estima que en esa zona del Brasil, habrá entre siete y 10 activaciones al año.

El sistema tiene su críticos

A través de su cuenta de twitter, el especialista en cambio climático y creador de contenido Bruno Brezenski cuestionó la implementación de este sistema afirmando que no tiene comprobación científica real.

Lea más: Granizada dejó escuela como un “colador”: piden dos tejas por alumno

“La propia nota oficial de la Prefeitura afirma que el sistema es ‘usado en Europa’. Pues bien, ¿dónde están las fuentes? ¿Cuáles artículos científicos revisados por pares confirman la eficacia de este cañón sonoro? ¿Y qué ciudades europeas usan esto de forma comprobada y validada?”, cuestionó.

El mismo sustentó su postura en que la propia Organización Meteorológica Mundial (WMO) ya ha afirmado que tecnologías como esta no tienen base científica sólida. “El NOAA y el GAO de EE.UU. también concluyeron que no hay evidencia robusta de que los cañones de sonido impidan el granizo”, agregó.

Lea más: Granizo gigante: ¿habrá suficientes parabrisas y vidrios para atender la demanda?

Brezenski explicó que en varias parte del mundo, los agricultores utilizan cobertores especiales para proteger sus cultivos de las granizadas. Además, tiene un sentido de cuidado al medio ambiente al recurrir a la reforestación de laderas, retención de agua y manejo inteligente del suelo.

“Aquí (Brasil), el dinero público va a soluciones mágicas, ruidosas e ineficaces. No es innovación, es retroceso disfrazado de modernidad y es negligencia con el contribuyente, con la agricultura y con el conocimiento científico ¿Hasta dónde llega el desprecio por la ciencia?”, cuestionó.