Máquinas de votación no tienen datos cargados ni sistema de almacenamiento, recuerda TSJE

En conversación con ABC Cardinal, el funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) señaló que las máquinas de votación no van con padrón ni tampoco tienen un disco duro informático en el que previamente se puedan cargar datos, como –por ejemplo- votos a un candidato. Afirmó, además, que los aparatos van acompañados con la logística correspondiente, por lo que se garantiza la seguridad de los comicios internos que se realizarán el próximo 20 de junio.

“Esta máquina tiene justamente la particularidad que no es una de voto electrónico puro. No tiene ningún dato dentro. No tiene un disco duro propio, sino que tiene memoria, una placa y una pantalla, y los datos no están dentro de la máquina”, expresó.

Von Streber indicó que resulta sumamente importante que el elector imprima el comprobante de votación que expide la máquina a fin de poder verificar si coincide con lo que registró en el aparato. “Lo importante a la hora de votar es que el elector elija su selección e imprima el voto; entonces, ahí es que el elector ve su selección, su voto impreso, dobla y guarda en la urna. Esta votación es una mezcla entre lo tradicional y lo electrónico”, explicó.

Destacó también que las actas de las mesas de votación serán impresas, por lo que no habría fraude en cuanto a la carga de datos irregulares. Además, mencionó que el escrutinio se realizará de forma pública y fiscalizada. “Las actas sale impresas con el resultado. Antes los miembros de mesa cargaban, con su puño y letra, los números”, sostuvo.

Acotó que la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se mantendrá durante estas elecciones.

En otro momento, el director informático indicó que desde el 10 de este mes empezarán a remitir las máquinas de votación a todo el país. Detalló que hay 15.000 aparatos a ser distribuidos, siendo el departamento Central el principal punto de recepción. “Las máquinas electrónicas saldrán el 10 de junio. Son 15.000 máquinas. Son 12.000 mesas y 3.000 de contingencia, repartidas por todo el país”, sostuvo.

Igualmente, indicó que los comicios más complejos serán los que se llevarán a cabo en el Partido Liberal, teniendo en cuenta que esta nucleación tiene 10 candidaturas a elegir. “Casi todas las agrupaciones van a elegir para candidaturas a intendentes y junta municipal. Los partidos que tienen elecciones partidarias son PLRA, Hagamos, Patria Querida y el Partido Revolucionario Febrerista. PLRA tiene más candidaturas y tiene como dos elecciones dentro”, mencionó.

Finalmente, Von Streber señaló que considera que en los próximos comicios internos habrá una baja participación electoral. “Claro que sí (va a ser una de las más bajas). Es mi apreciación personal”, declaró.

¿Cuándo son las elecciones internas?

El próximo 20 de junio se llevarán a cabo las elecciones internas de forma simultánea en todo el país. Desde el TSJE informaron que 88.584 candidatos pugnarán por un cargo en los comicios.

De dicha cifra registradas, 51.913 son precandidatos a concejales y 1.472 preaspirantes a intendentes. Para renovar los directorios de varios partidos políticos se inscribieron 35.199 postulantes.