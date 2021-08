Colectiveros quieren “renunciar” al subsidio y cobrar pasaje más caro

El empresario manifestó que los asesores jurídicos del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y otros gremios están analizando “renunciar” a la subvención que paga el Estado por el pasaje, para que puedan cobrar directamente el precio de la tarifa técnica a los usuarios.

Esto porque no están percibiendo el monto de los subsidios desde hace cuatro meses “por negligencia” de las autoridades, según indicó. Sin embargo, el fondo de la cuestión es que las empresas en realidad no quieren cumplir con las exigencias del Estado y formalizarse para poder percibir la “ayuda” estatal (ver exigencias en la infografía).

“El empresario del transporte no cobra desde hace cuatro meses el subsidio, un subsidio que ni siquiera ya queremos, un subsidio que estamos analizando dejar de lado, porque el decreto dice que el precio del pasaje es de 5.087 en el servicio diferencial, pero me atan a un subsidio que no me pagan, que parece una trampa mortal en términos financieros”, expresó Ruíz Díaz.

Insistió que los transportistas están atados al subsidio en base a un “contrato de adhesión” y no “de obligación” y que cuando un contrato es “incumplido en una de sus partes”, da pie a la otra parte de que se rescinda del contrato. “Estamos analizando eso y estamos esperando un dictamen jurídico y eso no te lo digo yo, ya le dijimos al propio viceministro de Transporte (Víctor Sánchez) mediante una nota”, expresó.

Siguió: “Con esto le vamos a ayudar al Estado porque no vamos a tocar plata del Estado, y la gente va a entender definitivamente de que ese subsidio era un beneficio para el pasajero y no para el empresario del transporte, porque ahora sentirán en sus bolsillos pues terminarán pagando”, expresó.

No cumplen exigencias

El Viceministerio de Transporte no está pagando subsidio a las empresas del transporte que tengan multas pendientes de pago, ya sea por aglomeración en buses o por incumplimiento de frecuencias, lo que causa “molestias” a los transportistas, según fuentes de la institución.

Esto lo admite el propio Ruíz Díaz, que se indignó por las multas “irrisorias” que frenan el pago del subsidio. “Hoy me inventan multas, si no le gusta la cara del chofer al inspector, la multa es de G. 5.000.000 y me dejan de pagar un subsidio de G. 50.000.000 por dejar de pagar esa multa irrisoria. ¿Quién se hace cargo de la desproporcionalidad. Acaso no se puede pensar que existe una mala praxis de parte del Viceministerio, que me está condenando antes de una defensa?”, expresó.

Volvió a insistir: “Vamos a cobrar el pasaje que corresponda, lo que dice el decreto es que cada empresa se adhiere al régimen del subsidio, el contrato se llama acuerdo de participación, que quiere decir que yo para seguir esperando el subsidio tengo que estar de acuerdo y si no estoy de acuerdo ¿qué hago?”.

Ya cobraron millones

Pese a los “retrasos” que menciona el titular de Cetrapam, el Estado ya desembolsó G. 23.326 millones a las empresas del transporte público en concepto de subsidio del pasaje de enero a abril. En todo el 2020 se pagó G. 59.821 millones a los colectiveros, lo que evidencia el sideral “festín” que percibirán las diferentes empresas este año.

Este desembolso es una cifra preliminar del Viceministerio del Transporte, pues la institución sigue sin cerrar los pagos correspondientes de marzo y abril, meses en los que entró a regir la nueva tarifa técnica del pasaje, con la cual se aumentó el precio del importe y por ende la cotización del subsidio que percibirán las diferentes empresas.

En el mes de enero, se desembolsó G. 6.144 millones, en febrero 6.138 millones, en marzo G. 6.051 millones y en abril 4.993 millones. En mayo y junio el precio del pasaje aumentó todavía más, por lo que los desembolsos serán aún mayores, y dependen de un decreto del Ejecutivo. Desde el 2012, las diferentes empresas del transporte público ya percibieron subvenciones por casi G. 423.000 millones y con la implementación de la tarifa técnica desde marzo, el monto pagado a las empresas aumentará mucho más, pese al pésimo servicio prestado.