Vacunación de niños sanos no es tan importante, dicen

La vacunación de los niños contra el covid-19, un pedido que vienen realizando desde hace semanas tanto la Sociedad Paraguaya de Pediatría como médicos referentes del sector, no es tan importante como la inoculación de los adultos mayores, expresó ayer el doctor Guillermo Sequera, titular de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

“Las escuelas siempre fueron fuente de contagio, no solamente de covid-19. El tema es que tenemos a la población adulta que no está totalmente vacunada. Eso preocupa. No me interesa tanto que los niños se vacunen, sino los padres y los adultos”, manifestó Sequera a ABC.

El epidemiólogo indicó que a pesar de “sonar duro”, se debe entender la dinámica del virus y priorizar la inmunización del 35% de los adultos de 60 años en adelante que todavía no recibieron siquiera el primer biológico. “Creo que no se debe apuntar a la población total, sino a las poblaciones de riesgo”, dijo.

Sobre la relajación social observada durante las últimas semanas, Sequera mencionó que es inevitable que se produzca otra ola de contagios.

Día A para adolescentes

El calendario de Salud Pública prevé inmunizar mañana a los adolescentes de 12 a 17 años con enfermedad de base registrados para recibir el antiviral.

Para acceder al biológico, es necesario que el menor de edad cuente con un certificado médico que avale su enfermedad, fotocopia de certificado de nacimiento o libreta de familia así como cédula del identidad, tanto del niño o adolescente, como del padre o tutor. En el caso de acudir bajo la responsabilidad de un tutor, se debe presentar también fotocopia de la resolución judicial.

Aplican segunda dosis en medio de las críticas

La reactivación de la aplicación de las segundas dosis contra el covid-19 se dio ayer en medio de varias críticas, principalmente por los cambios en los puestos de inoculación realizados por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), una vez más, a última hora.

En el caso de la dosificación con Moderna, por ejemplo, se comunicó recién en la noche del miércoles que los que recibieron el biológico en Capital únicamente pueden recibir la segunda dosis en la Secretaria Nacional de Deportes (SND).

Este cambio a último momento generó que muchos perdieran tiempo al acudir primero al centro de vacunación donde habían sido inmunizados con el primer biológico.

Además, en el puesto de vacunación de la Cooperativa Lambaré la inoculación se retrasó por varias horas al registrarse inconvenientes en el sistema de registro utilizado por Salud Pública, donde figuraba que un grupo de al menos 16 personas debía ser inmunizado con AstraZeneca, pese a que recibió la primera vacuna de Sputnik V.

Además, cinco personas que se acercaron para recibir el biológico con carnet en mano, no figuraban en los registros de vacunación.

Cabe mencionar que no es la primera vez que se denuncian irregularidades en este vacunatorio.

Los registros de Salud Pública muestran que hasta el miércoles, 1.817.187 personas ya completaron su esquema de vacunación contra el SARS-CoV-2. No obstante, todavía se tiene registros de poco más de 600.000 personas que deben recibir la segunda vacuna durante las siguientes semanas.

Con relación a la población inmunizada a la fecha con al menos una vacuna anticovid -poco más de 2.422.000 personas- el doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), indicó que con ese porcentaje ya se llegó a cubrir la vacunación del 55% de la población objetivo para este año.

La aplicación de la segunda dosis anticovid continúa hoy para Moderna, AstraZeneca y Spuntik V en los vacunatorios habilitados por la cartera sanitaria. Es importante resaltar que la dosificación es realizada sin tener en cuenta la terminación de cédula.

