Pago al Paraguay, a través de Itaipú, en concepto de Compensación, cae 17% entre enero y noviembre de 2021

Según la publicación de referencia, en los once primeros meses del corriente ejercicio, nuestro país recibió a través de la entidad binacional US$ 183.282.400, como pago por haber cedido al sistema brasileño una parte considerable de la energía que le pertenece en Itaipú (la binacional aún no informó sobre la cantidad que retiró la ANDE en noviembre, razón por la cual aún no se puede calcular la cantidad que cedió.

Lea más: La fuerte caída de la generación de Itaipú afectará los pagos al Paraguay, también a las facturas de la ANDE

En similar período del año pasado pagaron al Gobierno US$ 220.910.900, una cifra superior en US$ 37.628.500 a la que remesaron, por este concepto, desde Brasil este año. La disminución de la cantidad que recibimos por “exportar” nuestra energía al Brasil es del 17%.

No obstante, recordemos, el promedio que recibió nuestro país del Brasil en 36 años (la entidad comenzó a vender su energía en 1985) como “compensación por energía cedida” ronda apenas los US$ 4/MWh (1 MWh = 1000 KWh), que el beneficiario de esta “cesión” abona sobre la tarifa de Itaipú. Si se trata de la energía garantizada, si taifa aún gira en torno a los US$ 44/MWh.

Lea más: Solo US$ 4,1/MWh pagó Brasil, sobre el costo de Itaipú, por la energía paraguaya que importó durante 37 años

Lea más: Los pagos de y a través de Itaipú al Paraguay se redujeron este año un 9%

¿Viene como descuento?

En tiempos de mayor generosidad de la naturaleza, debe tenerse en cuenta también la energía no garantizada o adicional o superior a la garantizada, aquella que, según la explicación que dio en 2016 el entonces director general brasileño de Itaipú, Ing. Jorge Miguel Samek, todo lo que llegue generarse sobre 75 millones de MWh “vem de desconto para o setor elétrico brasileiro e paraguaio”.

Lea más: Itaipú cubre sus costos con 75.000 GWh, dijo Samek, el resto es gratis

En otras palabras, la combinación de los costos de ambas energías genera una promedio menos oneroso, luego la tarifa de Itaipú para Brasil, aún cuando se le carga el monto unitario de la compensación paraguaya, está muy lejos de la que estuvo abonando al Uruguay y a la Argentina, por cada MWh que importaba de esos países.

Recordemos que la “compensación” paraguaya, en 1986, debido a la presión combinada de fuerzas estudiantiles, obreras, políticas, etc., de nuestro país, pudo finalmente separarse del costo de servicio de electricidad de la central binacional.

“Royalties”

En lo concerniente al segundo beneficio los “Royalties”, según el informe de las oficinas locales de laentidadl, entre enero y noviembre de esta año Itaipú pagó US$ 183.647.700, ligeramente inferior a la cifra que remesó en el mismo lapso de 2020, US$ 185.234.300, o sea 0,86% menos este año que en 2020.

Los “royalties” son una suerte de alquiler que paga la binacional al Paraguay y al Brasil por utilizar el río Paraná en el proceso de generación de energía eléctrica, luego integra su costo del servicio de electricidad.

Finalmente, la binacional paga a la ANDE -también a Eletrobras- un beneficio que etiquetan como “Resarcimiento de las Cargas de de administración y supervisión”, lo hace mensualmente, así como Utilidad por Capital aportado, -también a Eletrobras-. Este concepto lo abonan en flujos anuales.

Pagos de noviembre

Si limitamos nuestra perspectiva a los pagos de noviembre, veremos que este año la binacional remesó por Compensación US$ 16,9 millones, contra US$ 20,1 millones en 2020. La contracción por ende fue del 15,9% e noviembre de 2021, con relación a noviembre de 2020. En tanto que la remesa por Royalties de noviembre último sumó US$ 16,7 millones, contra US$ 18,4 millones del ejercicio anterior, 9,24% más que en noviembre de este año. Los pagos a la ANDE fueron US$ 1,3 millones en 2021 y US$ 1,3 millones en 2020.

Acerca de las causas de la reducción de las remesas nada dice la binacional, no obstante, es de conocimiento público que la también histórica caída del índice de producción de Itaipú se debe a la extraordinaria bajante del río Paraná. La misma dirección técnica de la entidad había adelantado que la producción total de este año alcanzaría apenas los 67 millones de MWh, inclusive por debajo de los 75 millones de los que hablaba el Ing. Samek en 2016.

Lea más: El embalse de Itaipú se recupera luego de las lluvias de octubre, pero la incertidumbre sigue elevada