Ningún imputado por criminal regulada y aglomeración en buses

En marzo del año pasado, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presentó una denuncia ante el Ministerio Pública contra el ministro de Obras Públicas y el viceministro de Transporte en ese entonces, Arnoldo Wiens y Pedro Britos, respectivamente, y el gerente del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), representado por César Ruiz Díaz. La nucleación política denunció la “criminal” regulada y aglomeración de pasajeros en las unidades de transporte, violando las medidas sanitarias para contener contagios del coronavirus vigente en ese momento.

La fiscala a cargo del caso, María Estefanía González, confirmó que a casi un año de la presentación de la citada denuncia no imputó a ninguna persona porque, según alegó, es exiguo el control de la frecuencia que aplica el Viceministerio de Transporte (VMT), actualmente a cargo de Víctor Sánchez Chamorro. Señaló que convocó para tomar declaraciones a las personas involucradas y que desde el Viceministerio de Transporte se informó que tienen solo 13 fiscalizadores para control la circulación de casi 2.000 unidades de transporte público. “Quedó pendiente convocar a los fiscalizados para conocer los mecanismos de control que aplicaron para corroborar la frecuencia de circulación de los buses del Área Metropolitana”, dijo.

La fiscala agregó que de esta manera es más difícil sostener la imputación contra las personas señaladas, porque por un lado, el Viceministerio de Transporte no tiene la información que evidencia el incumplimiento de la frecuencia, y por otro, porque el empresario individualizado hasta el momento no se detectó vinculación directa con compañías de transporte. “Sigo recabando datos para la investigación no sea desestimada”, dijo aunque no pudo precisar si se procesaría a algún responsable.

Cabe recordar que desde abril de este año se aplica como único mecanismo de pago por el servicio del transporte público desde abril del 2021. Con este sistema de cobro electrónico, la VMT, que es la entidad reguladora, puede verificar la cantidad de pasajeros y buses en circulación, el itinerario realizado y el kilometraje recorrido. Toda esta información se concentra en el Centro de Control y Monitoreo (CCM), y que no se encuentra a disposición de la ciudadanía y que en otros países son datos abiertos.

Subsidios: Mario Abdo, el más generoso con transportistas

Conforme a los reportes del VMT, el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez es el más generoso con los transportistas teniendo en cuenta el significativo aumento de los subsidios. Sólo en dos trimestres del 2021 se superó el total desembolsado para transportistas en todo el 2020, que fue de US$ 11,5 millones frente al US$ 10 millones, respectivamente.

En el 2021 del subsidio, que es el aporte estatal para contener el precio del pasaje, se sumó la venta de combustible de Petropar a un precio preferencial. Este beneficio se terminó el año pasado, confirmó a ABC el presidente de la petrolera estatal, Denis Lichi.