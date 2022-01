Fiscalía imputa a integrantes de Conajzar, dueño de TDP y ex procurador

La fiscala María Estefanía González imputó por irregularidades en gestiones de juegos de azar a los integrantes de Conajzar, incluido su titular José Ortiz, Carmen Alonso, Ricardo Núñez, Omar Mongelós y Rubén Rousillón, Raúl Silva, ex integrante; además a Álvaro Wasmosy, dueño de TDP y concesionaria de la quiniela, y al ex procurador Sergio Coscia. En tanto que los responsables de la “reguladora” de tragamonedas no fueron imputados.