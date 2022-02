Deficiencias del sistema de salud se desnudan con muerte de Vita Aranda

El ataque de un sicario en pleno festival Ja´umina, el domingo, en el anfiteatro José Asunción Flores, dejó al descubierto una serie de falencias, no solo en el ámbito de la seguridad nacional, sino también en el área de la salud. De las víctimas del ataque, un hombre falleció en el mismo sitio, la empresaria e influencer Cristina “Vita” Aranda recibió un impacto de bala en la cabeza y otras cinco personas fueron heridas de menos gravedad.

“Los tres heridos fueron atendidos en el hospital de San Bernardino, Fueron atendidos en el hospital. Debido a la complejidad del caso de la paciente herida, que posteriormente falleció, fue derivada directamente a un hospital de alta complejidad”, había dicho a ABC Cardinal el ministro de Salud, Julio Borba.

Sin embargo, al momento de auxiliar a Vita, cuentan su hermano, José Aranda, y su marido, Iván “Tito” Torres, que la ambulancia no tenía insumos y el chofer no conocía el camino y se perdió cuando se dirigía al Hospital Nacional de Itaugua (HNI). Torres dijo ayer que era “una ambulancia muy precaria, que no tenía nada, no tenía personal preparado, había solo balón de oxígeno, no había un hospital cerca”.

Tanto el director del SEME, doctor José Otaño, como la directora del HNI, Yolanda González, dijeron que la ambulancia era privada. El vehículo decía ser una “unidad de soporte avanzado” La resolución 93/2018 del Ministerio de Salud dispone que una “ambulancia de soporte avanzado” debe contar con tubo de oxígeno, kit para traumas, desfibrilador externo, kit quirúrgico, entre otros equipos. Según José Aranda, “la ambulancia no tenía nada”.

Vita fue intubada al llegar al hospital

En estas condiciones, Vita llegó al HNI a las 22:30, según la directora González, quien en principio dijo que la mujer fue intubada en el camino, pero ayer se rectificó. Señaló que así le habían dicho, pero que luego corroboró que en realidad fue intubada al llegar al hospital.

Empero, la doctora detalló que la víctima llegó con muerte cerebral y pronóstico reservado debido a su estado crítico. Aunque durante 25 minutos intentaron reanimarla, a las 23:10 certificaron su deceso, informó.

Nadie pidió ambulancias

Según el doctor Otaño, los demás heridos llegaron por sus propios medios o en patrulleras al Centro de Salud de San Bernardino y desde allí los derivaron en ambulancias a hospitales de mayor capacidad.

Otaño afirmó que el SEME (Servicio de Emergencias Médicas Extra hospitalaria) no recibió pedidos de ambulancia por las líneas de emergencia desde el anfiteatro. “Nos enteramos por otros medios”, indicó y contó que recién cuando los heridos estaban en el Centro de Salud de San Bernardino, se emplearon las ambulancias. Fueron tres rodados, uno del Centro de Salud, otro del Seme y otro de la Municipalidad.

El doctor también explicó que no hay protocolo para eventos masivos privados que determine cuántas ambulancias y de qué tipo se deben prever. Sí organizan esto cuando son eventos públicos, , aseguró.

Ayer la Superintendencia de Salud anunció que investigará el servicio de ambulancias usados durante el concierto. La ambulancia era del Servicio de Ambulancia y Emergencia (SAE). Llamamos a sus teléfonos, pero nadie atendió. Estamos abiertos a escuchar su versión.

El director de la Superintendencia de Salud, doctor Ignacio Meza, confirmó a ABC Color que la empresa SAE no está registrada para el servicio de ambulancia y primeros auxilios.

Los heridos llevados al Centro de Salud de San Bernardino fueron trasladados a otro lado porque ese, pese a su importancia, es un puesto con nivel de complejidad “de segunda”, sin quirófano, sin cirugías, solo para atenciones primarias, según su administrador, Jorge Sartorio.