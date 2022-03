Diputados denunciados por su colega Celeste Amarilla se victimizan

El primero en reclamar las acusaciones de Celeste Amarilla fue el diputado Roberto González (ANR, oficialista), que en cierta medida dijo poder sentirse aludido o salpicado por las expresiones de su colega, que sostuvo que supuestamente uno de los diputados colorados de Cordillera era el líder del narcotráfico en la zona, junto con políticos liberales.

“Yo ni remedios refrescantes vendo, para que de esta manera (me acuse) una señora tan irresponsable, que solo busca instalarse de manera mediática, creerse la más astuta mediática actualmente”, reclamó González, que calificó de “vedetismo” lo que hace su colega liberal.

González también planteó más bien a modo de discurso que de propuesta concreta, el retiro de sus fueros para ser investigado.

“Pido que autoricen el retiro de mis fueros para que inicie la investigación como corresponde, o sino es muy fácil valernos del fuero y tirar mierda por todos lados”, sostuvo González.

El otro diputado colorado cordillerano, Nazario Rojas (ANR, cartista) también negó una vez más estar vinculado al narcotráfico y puso sus fueros también a disposición.

Rojas incluso, antes de la sesión ordinaria de hoy, planteó pedir la pérdida de investidura de Amarilla por sus expresiones, aunque durante su intervención ante el pleno no mocionó dicha propuesta.

La diputada Cristina Villalba (ANR, cartista), a quien Amarilla le recordó las denuncias en su contra y sus presuntos vínculos con el narcotráfico y la narcopolítica, también fue otra de las “indignadas”.

Villalba, también conocida como la “Madrina del norte”, vinculada a narcopolíticos como Vilmar “Neneco” Acosta, condenado por el asesinato del periodista Pablo Medina, planteó a su colega que renuncie a sus fueros para responder a una eventual querella en lo civil.

Otro de los que reaccionó virulentamente fue el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio “Bachi” Núñez, sobre quien Amarilla dijo que existen rumores se que está ligado al contrabando de carne.

Núñez dijo que si le encontraban alguna prueba al respecto, renunciaría a su banca. También disparó contra su acusadora, afirmando que supuestamente no puede justificar sus bienes, justo un tema sensible para “Bachi”, ya que no solo él presenta un crecimiento económico sospechoso, sino también su hija, la concejala y presidenta de la Junta de Villa Hayes, Sol Núñez (ANR, cartista).

“No puede justificar lo que tiene. (...) Nosotros los funcionarios públicos tenemos la obligación de justificar lo que tenemos. Yo por ejemplo no me dedico a hacer negocios con ninguna institución, municipalidad o gobernación. En su momento me dediqué a la neurocirugía, ahora soy político de raza, colorado”, afirmó Núñez, en sus declaraciones juradas hizo figurar hasta un astillero y varias propiedades, mientras que su hija, con apenas 24 años esa dueña de una embarcación.

Tampoco es del todo cierto que Núñez no hace negocios con el Estado, puesto que su esposa Nidia Lorena Cabrera Zaracho, posee estaciones de servicio que proveen a a municipalidades y alquilan predios a instituciones públicas.

El diputado por Pdte. Hayes Enrique Mineur (PLRA), rechazó también las expresiones de su correligionaria Amarilla. Indicó que no tiene nada que ver con el supuesto contrabando de carne en complicidad con “Bachi” Núñez.

Amarilla fue la última oradora, y dijo que no teme a un castigo, recordando que ya fue sancionada en una ocasión por decir que varios de sus colegas estaban financiados con plata del narcotráfico. El caso del diputado Juan Carlos Ozorio (ANR, oficialista) confirmó al menos en un caso la denuncia de Celeste porque a Ozorio le descubrieron supuestos vínculos bien fuertes con el narcotráfico y hasta se vio obligado a renunciar a su banca y ahora está preso en Emboscada.

“Si mal no recuerdo me habían sancionado porque dije que acá llegaban diputados y en el Senado con plata sucia, proveniente o del narcotráfico, o de las coima en instituciones, o de empresarios poderosos que luego cobran con leyes a a su medida y por eso me suspendieron, y ni lloré. Aprendan a perder y a bancarse la consecuencia de sus hechos. ‘Hazte de fama y échate a dormir”, dice el refrán. “Mejoren su fama”, agregó.

Retiró pedido de suspender a “neurodiputado”

La diputada Celeste Amarilla inicialmente solicitó la suspensión por 60 días sin goce de sueldo del su colega “Bachi” Núñez por los incidentes protagonizados en la pasada sesión extraordinaria donde se eligió nueva mesa directiva de la Cámara Baja, sin embargo, luego desistió.

“Solo para aclarar que me habían dicho que sobre tablas podía pedir la sanción del colega Núñez. Quiero retirar esa postura que tenía, más bien quiero pedirle que me sancionen a mi otra vez, que pida mi pérdida de investidura Nazario Rojas, que pidan mi desafuero, pidan todo ya contra mi”, dijo la diputada.

De hecho, Núñez pidió disculpas ante el pleno por su actitud durante la mencionada sesión, donde casi incluso llegó a los golpes con su colega Colym Soroka (ANR, oficialista), entre otros.

“De momento no voy a pedir que al honorable neurodiputado se le sancione por sus hechos, porque de igual manera tiene ‘fuero especial’“, ironizó finalmente.