Erico Galeano dice que Cartes también le giró dinero, pero no cuenta por qué

“Yo voy a dar mi versión oficial en su tiempo. Claro (Cartes también me transfirió dinero), por el sistema financiero. Voy a dar mi versión en su momento, estamos hablando con mis abogados”, dijo Galeano este miércoles en una escueta conversación con los medios de prensa en la Cámara de Diputados. Sus declaraciones fueron recogidas por ABC Color.

Galeano transfirió en marzo del año pasado a Horacio Cartes más de G. 15.525 millones (US$ 2.250.000) sin que el sistema financiero reportase la operación. Según un informe que obra en Fiscalía, Galeano también prestó y depositó una fortuna en la Cooperativa Capiatá.

Según un informe que está en la Fiscalía, ninguna de las entidades que estuvieron envueltas en la operación hizo un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que correspondía al ser ambos personas políticamente expuestas (PPE). Con este dato que dio Galeano hoy se desconoce cuánto dinero también le transfirió Cartes y en concepto de qué.

El 22 de febrero, día en el que se iniciaba el operativo “A ultranza Py”, Galeano prestó G. 10.000 millones de la Cooperativa Capiatá. Ese mismo día también llegó a depositar en su cuenta G. 8.604 millones, de acuerdo al reporte.

Según informes a los que tuvo acceso ABC Color, gran parte de los investigados e imputados dentro de este operativo tienen productos contratados con la Cooperativa Capiatá. Es el caso de varios miembros del investigado clan Insfrán, quienes realizan operaciones en la misma entidad donde el diputado cartista Erico Galeano tiene millonarias operaciones de préstamos y depósitos.

No pedirá su desafuero

La Contraloría General de la República ya inició el proceso de verificación de los datos que constan en la declaración jurada del diputado Erico Galeano. El ente comenzó la fiscalización del documento luego de que en los últimos días saltaran datos sobre cuentas bancarias, inmuebles y otras pertenencias más que no fueron declaradas.

“Es una omisión involuntaria (en su declaración jurada de bienes) (...) No hay ninguna causa penal todavía (para pedir su desafuero). ¿Yo me beneficié? ¿Yo le jodí al Estado? ¿Me beneficié con alguna plata? La ley dice que si en una declaración jurada yo omito algo no es delito. Desde el momento en el que puedo rectificar no puede ser delito”, se defendió el legislador hoy.