Avión iraní: Fiscalía paraguaya dice que colabora con Argentina desde el 14 de junio

Aunque recién ayer miércoles 22 de junio, el Ministerio Público abrió una investigación con relación al avión iraní que arribó a territorio nacional el pasado 13 de mayo, el fiscal Manuel afirmó que la institución colabora con las autoridades argentinas ya desde el 14 de junio.

Si bien ayer se dieron a conocer los fiscales designados para la investigación, conforme dijo Doldán, la intervención paraguaya se inició mucho antes. “Venimos colaborando con el juez federal argentino desde el 14 de junio”, apuntó.

Igualmente, comentó que la causa en el vecino país es innominada y por hechos a determinar, que aún no tiene un eje temático central vinculado a un hecho punible. “Es una investigación que se debe manejar con varias aristas”, acotó.

También mencionó que el Ministerio Público no es parte del esquema de seguridad nacional ni del control aéreo en el país. “Nosotros no somos los responsables de determinar la existencia de ese tipo de circunstancias, sino que somos órganos receptores de denuncias vinculadas a eso. Nosotros no podemos aperturar una causa de manera irresponsable”, subrayó.

Abrieron investigación sobre el avión iraní

Ayer miércoles, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación con relación al arribo a nuestro país de un avión con tripulación iraní y venezolana, que días después fue retenido en Argentina.

La Fiscalía del vecino país inició una investigación penal y en el marco de esta llevó a cabo una serie de allanamientos en los que se incautaron varios elementos. Además, imputó al piloto de nacionalidad iraní Gholamreza Ghasemi ante las sospechas de su vinculación con el terrorismo y el tráfico de armas.

En nuestro país, para la investigación fueron designados los fiscales Alicia Sapriza, de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo; y el fiscal Manuel Doldán de Asuntos Internacionales.