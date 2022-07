IPS sigue cometiendo atroces errores y ya se pide destitución de Bataglia

Don Ramón Samudio (78) perdió la pierna equivocada el sábado último, durante una cirugía realizada en el hospital central del Instituto de Previsión Social (IPS). Sus familiares se enteraron el domingo y lo denunciaron ante la Fiscalía, pero además de que se les negó hasta la identidad de los médicos que cometieron tamaña atrocidad, también afirman que graves errores siguen dentro de la previsional.

Ayer, la Superintendencia de Salud anunció una auditoria al IPS y la Central Unitaria de Trabajadores pidió al Poder Ejecutivo la “inmediata destitución del presidente del IPS”, doctor Vicente Bataglia.

Nuevamente sin aviso ni autorización de la familia, don Samudio fue sometido a una nueva intervención en la noche del lunes, para la amputación de la otra pierna. Este procedimiento nuevamente fue irregular, denunció su nieta, Yanina Vallejos.

“Nos enteramos después que mi abuelo entró a cirugía. Nadie nos avisó. Nosotros necesitábamos de la fiscal a cargo y no nos atendió el teléfono”, denunció Vallejos.

Además, el IPS notificó mediante un comunicado que el informe diario de don Samudio sería todos los días, a las 11:00, pero los médicos no se presentaron a hablar con los familiares, reclamó Gerardo, hijo del paciente.

En horas de la tarde, el hombre de 78 años nuevamente fue sometido a una intervención, porque lo que quedó de la pierna amputada por error, mostraba signos de infección y debía ser cortada “un poco más arriba”.

Pese a todos estos hechos, los familiares de don Samudio también denunciaron que no les permiten ver a su ser querido.

Ministro de Salud prometió investigación

Así como la Superintendencia de Salud anunció que comenzará una auditoría, el ministro de Salud, Julio Borba, aseguró que la cartera sanitaria investigará lo ocurrido y que se hará “todo lo que hay que hacer para que esto no vuelva a suceder nunca más”.

El ministro calificó de grave y delicado el caso de supuesta mala praxis que dejó a un hombre sin sus dos piernas.

Asimismo, el Circulo Paraguayo de Médicos se pronunció ayer y pidió una auditoria médica.

El doctor Jorge Rodas, presidente de la organización, dijo a ABC que el informe presentado por la previsional es “inconsistente”, ya que no condice con el protocolo médico que se debe aplicar en casos similares.

El experto en derecho penal, abogado José Casañas Levi, explicó por su parte que los médicos no pueden decidir “sobre la marcha”, cambiar un procedimiento médico sin la autorización de los familiares.

El especialista resaltó que realizar cualquier tratamiento médico sin consentimiento del paciente es un delito con pena de multa. Y si hubo negligencia, el cirujano puede incluso ir a prisión.

El IPS había afirmado oficialmente que en este caso no hubo equivocación, sino que en el quirófano, el médico cirujano decidió amputar una pierna y no la otra porque la encontró peor, y que el error fue de comunicación porque no se informó a los parientes.

Sin embargo, Yanina Vallejos dio a conocer ayer el audio de una conversación que mantuvo el domingo con el médico de guardia Mario Ortiz, quien le dijo: “hasta donde yo sé tu abuelo tenía una lesión en el miembro inferior derecho y se fue al quirófano. No sabemos qué pasó ahí, vino del quirófano con una amputación del miembro inferior izquierdo, el equivocado”.