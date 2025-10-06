Hernán Rivas debe ir a juicio oral por supuesto título falso de abogado, ratifica Fiscalía

Se inició esta mañana la audiencia preliminar del senador cartista Hernán David Rivas Román, acusado de supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, por su presunto título falso de abogado; causa que está a cargo del juez de Garantías Miguel Ángel Palacios.

Las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero se ratificaron en que el legislador colorado no cursó la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, y que falsificó el título de abogado que luego presentó ante las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente, para ser designado como representantes de ambos cuerpos legislativos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Por su parte los abogados Cristóbal Cáceres Frutos y Víctor Dante Gulino, representantes de Rivas Román, plantearon los incidentes de prescripción de la causa en relación al hecho de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, sobreseimiento definitivo del legislador colorado e inclusión de algunas pruebas.

Luego de escuchar la contestación de las agentes del Ministerio Público, quienes solicitaron el rechazo de los incidentes de la defensa; el juez de Garantías Miguel Palacios resolvió diferir para el viernes 10 de octubre, a las 8:00, la decisión de si eleva o no la presente causa penal a juicio oral y público.

Hernán Rivas no es abogado, según acusación fiscal

El 3 de junio de 2020, Hernán Rivas fue elegido como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), lo que se plasmó en la Resolución N° 1.438, en la cual se hizo constar que cumplía con los requisitos del artículo 253 de la Constitución Nacional, que exige la calidad de abogado para tal acto, según el escrito acusatorio presentado por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero.

Es así que, para lograr esa designación y sostener su condición de abogado, Hernán Rivas contó con un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo del 2018 y un título del 9 de junio del 2020. Ambos documentos fueron emitidos por la Universidad Sudamericana.

En esos papeles se acreditaba que el hoy acusado Hernán Rivas cursó la carrera universitaria de derecho, entre el 2010 y el 2015, en forma contraria a la realidad, siempre de acuerdo con el escrito fiscal.

Tanto el certificado de estudios como el título universitario fueron “emitidos de manera formal por la Universidad Sudamericana, lo consignado en ellos no se adecua a la realidad, puesto que no existe ningún documento académico que pueda sostener la veracidad de lo que ambos instrumentos certifican, así como circunstancias fácticas que conlleven a dicha conclusión”, dice la acusación.

Rivas se constituyó en “juez de jueces”

El hoy acusado Hernán David Rivas, obtuvo su certificado de estudios de la Universidad Sudamericana el 12 de mayo de 2018 y su título le fue expedido el 6 de marzo de 2020. Ambos documentos fueron registrados en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020.

Luego, el 11 de junio del 2020, Rivas utilizó dichos documentos para solicitar en mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) su juramento y la expedición de su matrícula de abogado. El 3 de julio de ese mismo año, la Cámara de Diputados lo designó como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Rivas integró un órgano juzgador de defensores públicos, fiscales y magistrados, sin contar con matrícula de abogado, pues recién la obtuvo el 7 de julio, poco más de un año después de ser electo en Diputados.

El 6 de julio de 2023, ya como integrante de la Cámara de Senadores, fue designado como representante ante el JEM; el 10 de julio de ese año, fue electo en forma unánime para presidir el órgano. Sin embargo, el 1 de agosto de ese año, dejó la presidencia a raíz de las presunciones sobre la falsedad de su título; y el 25 de octubre, renunció a su representación ante el Jurado.

Violó la Constitución Nacional, afirma Fiscalía

El artículo 253 de la Constitución Nacional establece que los representantes de las cámaras de Diputados y Senadores deben ser abogados, y para ser tenido como tal, el Código de Organización Judicial reglamenta que debe estar matriculado por la Corte Suprema de Justicia.

Es así que para el Ministerio Público, Hernán Rivas “realizó todas las conductas idóneas para obtener y blindar el título que obtuvo, contra cualquier cuestionamiento; consiguiendo el respaldo académico para llegar en el año 2020 al puesto de miembro del JEM en representación de la Honorable Cámara de Diputados, que luego de haber obtenido la mayoría de votos, dicha Cámara dictó las Resoluciones N° 2535 del 2 de junio de 2021 y 2571 del 9 de junio de 2021 que le otorgó legalmente al hoy acusado el derecho de ocupar uno de los cargos de mayor relevancia jurídica de nuestro país, constituyéndose en juez de jueces”.

El entonces presidente del JEM, Enrique Bacchetta, remitió el 4 de setiembre de 2020 a la Cámara de Diputados un pedido de designación de otro representante, ante las dudas sobre el título de Hernán Rivas.