Caja Fiscal: docentes aguardan resultado de “reunión informativa” en el Congreso

El grupo de docentes llegó hasta las inmediaciones del Congreso, donde tiene lugar un encuentro con sectores afectados por las reformas a la caja fiscal. Noelia Caballero, miembro de la OTEP-SN, indicó que este gremio no recibió una invitación formal a la reunión; no obstante, enviaron a un representante con el fin de informarse acerca del avance de nuevos planteamientos.
Caballero indicó que “es difícil tener garantías con este Gobierno” y afirmó que se mantienen en la postura entregada el pasado 20 de enero y con la cual buscan continuar con el sistema actual sin cambios en la edad mínima para jubilarse.
En ese sentido, apuntó a los legisladores que la semana pasada dieron media sanción al planteamiento de reforma y los tildó de incoherentes al “querer culpar al trabajador de la crisis de la Caja Fiscal, pero en contrapartida se autoasignan jubilaciones vip”.
Teme escasez de docentes en el futuro
Para la educadora, todos estos cambios, sumados a la burocracia del sistema, lo único que propiciará es que menos maestros puedan ingresar al sistema, profundizando la crisis que enfrenta educación. “Nosotros no vamos a salir del sistema y los nuevos que quieren ingresar no lo van a poder hacer”, dijo.
