Caja Fiscal: docentes aguardan resultado de “reunión informativa” en el Congreso

Docentes nucleados en la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Sindicato Nacional (OTEP-SN) se concentran este lunes en inmediaciones del Congreso, donde se desarrolla una reunión informativa, convocada por el presidente Basilio “Bachi” Núñez en la víspera del tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que ya cuenta con media sanción.