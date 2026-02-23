Defensa de Erico Galeano intenta instalar la duda y pide su absolución

La defensa del senador colorado cartista Erico Galeano Segovia, ejercida por los abogados Ricardo Estigarribia y Luis Fernando Almada, presentó hoy sus alegatos finales ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Alberto Dávalos. La misma quiso instalar la duda en los jueces al intentar desacreditar el trabajo del Ministerio Público, representado por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, sobre las vinculaciones de Galeano con investigados en A Ultranza.

El abogado Estigarribia, quien expuso en primer turno, solicitó la absolución por duda razonable para el legislador; en tanto que el abogado Almada, que alegó posteriormente, peticionó la absolución de Erico Galeano, además de que se impongan las costas al Ministerio Público.

Lea más: Fiscalía solicita condena de 17 años de cárcel y prisión preventiva para Erico Galeano

Ambos defensores señalaron que durante el juicio oral y público, que tiene poco más de seis meses de duración ya, “no se pudieron probar los hechos”.

El senador colorado Erico Galeano había sido acusado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, por sus presuntas vinculaciones con el uruguayo prófugo Sebastián Marset y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y otros miembros de un grupo criminal investigado en el caso A Ultranza, que habrían utilizado el avión de Galeano, con matrícula ZP-BHQ.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fiscalía afirma que Erico Galeano lesionó la imagen del Congreso

NOTICIA EN DESARROLLO