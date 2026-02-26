Caja Fiscal: esta es la propuesta que presentarán los docentes al Senado

Representantes de sindicatos de docentes se reunieron esta mañana para analizar medidas y definir una propuesta única sobre la reforma de la caja fiscal, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, pero su estudio fue postergado en el Senado, tras la presión de los gremios del sector.

En primer término, denunciaron que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), no presentaron documentos solicitados por los educadores sobre jubilaciones del sector en los últimos diez años y sobre la cantidad de maestros en “función pasiva” en escuelas y colegios estatales.

“La falta de información es lo que dificulta la transparencia en la discusión de la caja fiscal. Nosotros queremos saber qué se hizo y cuánto se ganó con el dinero que utilizaron los Gobiernos de la caja, cuánto generó de interés con los bancos, y eso no tenemos. Se usó dinero de la caja de los trabajadores públicos desde el 2014 en adelante”, apuntó Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica).

Según los docentes, otro punto donde no hay mayores datos es en la cantidad de cargos vacantes por parte del MEC, que solo en el 2019 habían generado US$ 14.500.000 que fueron directo al entonces Ministerio de Hacienda y cuyo uso desconocen. Espínola agregó que hay una especulación de los bancos con depósitos de la caja. Según dijo, las entidades bancarias tienen G. 3,4 billones de la caja en depósitos.

Denuncia contra Silvio Ovelar

Los sindicalistas denunciaron que el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC), supuestamente amenazó con analizar los cambios en la caja sin la versión de los docentes en el Senado. Esto, debido a que no se llega a un acuerdo con el sector.

“Llamémosle amenaza (de parte de Ovelar) de que podría tratarse de manera acelerada, para no llegar al 25 de marzo (fecha prevista por el Senado para el estudio de la reforma), o posponer, para conectarlo a la sanción ficta”, lamentó Gabriel Espínola.

Los sindicatos indicaron que por este motivo decidieron realizar un “paro activo” este martes, para realizar asambleas con los estudiantes en el patio o en las aulas de las instituciones educativas, en horario de clase.

El “paro activo” se repetirá cuando los sindicatos presenten su propuesta unificada para los cambios.

Lo que plantean los maestros

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), indicó que los gremios del sector mantendrán la postura de que el Estado aporte el 16% a la Caja Fiscal y no el 5% de manera gradual en los próximos años, como plantean en el Congreso.

Además, insisten en no contar con una edad mínima para acceder a la jubilación. “Lo que estaríamos presentando es que el docente pueda jubilarse con 25 años de aporte, como es actualmente, pero a cambio de un porcentaje X que pueda aumentar en los próximos 5 o 10 años, si es que el trabajador está dispuesto a continuar en las aulas”, agregó Piris.

Tanto el MEF como el Congreso aseguran que de no establecer una edad mínima, la caja no se sostendrá en los próximos 5 años debido al déficit que existe actualmente. Diputados aprobó una edad mínima ordinaria de 57 años de edad para acceder a los haberes, situación que es rechazada por los educadores.

Los sindicatos también piden que se mantenga la posibilidad de que a las profesoras se les compute un año más de servicio por cada hijo, con un máximo de hasta 3 hijos, siempre que cumplan un mínimo de 25 años de servicio.

Los universitarios

Los gremios de profesores universitarios que integran la mesa intersindical con los integrantes del Magisterio Nacional, también acordaron estos planteamientos citados más arriba, ya que para ellos rigen los mismos criterios jubilatorios.

Los profesores aclaran que recién el martes presentarán de manera oficial el plan unificado, como una contrapropuesta a lo que pide el MEF y a lo sancionado en Diputados.