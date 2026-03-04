Se define sentencia de Erico Galeano por supuestos vínculos con A Ultranza

El juicio oral al senador colorado Erico Galeano, acusado de supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, en el marco de la causa A Ultranza Py, llega a su fin este miércoles, luego de más de seis meses de audiencias, desde el 25 de agosto de 2025.

Los agentes fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca solicitan una condena a 17 años de cárcel para el legislador, mientras que la defensa afirmó en sus alegatos finales que Galeano debe ser absuelto de culpa y reproche porque existe duda de su participación en los hechos juzgados.

Luego de los argumentos conclusivos de los abogados Ricardo Estigarribia y Luis Almada, defensores de Erico Galeano, en la audiencia del lunes 23 de febrero pasado, el Tribunal Especializado en Crimen Organizado que integran Inés Galarza, Pablino Barreto (presidente) y Juan Dávalos, anunció que daría hoy a conocer su sentencia.

En caso de condenar al parlamentario colorado, los jueces de sentencia deberán resolver si atienden el pedido de los fiscales y revocan las medidas alternativas y dictan la prisión preventiva para Erico Galeano, quien es el único procesado en el caso A Ultranza Py que no ha sido encarcelado.

En los alegatos finales los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta sostuvieron que Erico Galeano estuvo al servicio de la organización que traficaba cargamentos de cocaína desde el territorio nacional a países de África y Europa, entre 2020 y 2021.

Al explicar la relevancia del daño ocasionado con su accionar, Pak puntualizó que Galeano, en su condición de legislador, “en lugar de proteger las legislaciones del país, contribuyó con la asociación criminal para que la organización pueda seguir cometiendo hechos punibles y también realizó actos de lavado de activos (...)”.

“Esto significa que en el mundo real, Erico Galeano llegó a lesionar la imagen del Congreso Nacional (...). Esto hizo incluso que nuestro país tenga la calificación de una institución corrupta a nivel internacional”, expresó el fiscal antidrogas, luego de sostener que Erico Galeano incurrió supuestamente en los ilícitos mencionados por dinero, pues estaba sumamente endeudado.

En cuanto al pedido de la prisión preventiva para el parlamentario, los fiscales Pak y Corbeta argumentaron que está latente el peligro de obstrucción a la justicia, por parte del senador acusado Erico Galeano Segovia.

