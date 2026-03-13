Villa Elisa: recuperan vehículo hurtado y aprehenden a un hombre

Tras el procedimiento policial realizado en la ciudad de Villa Elisa se recuperó un automóvil denunciado como hurtado y aprehender a un hombre en flagrancia. El rodado fue localizado pocas horas después de su desaparición gracias al sistema de rastreo GPS activado por la propietaria y a la intervención de agentes de la Policía Nacional.

El aprehendido fue identificado como Alcides Sebastián Gaona Gauto, de 28 años, en cuyo poder fue hallado un automóvil de la marca Toyota, modelo IST, color plateado, año 2002. El vehículo había sido denunciado como hurtado horas antes por su propietaria, quien alertó a la policía tras percatarse de la desaparición.

La víctima, Lidia Lorena Morel Velázquez, de 44 años, manifestó que alrededor de las 20:48 se dio cuenta de que su automóvil ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado estacionado. El rodado estaba sobre la calle Capitán Rivas casi Yvaporundy, en la zona norte de la ciudad de Villa Elisa.

Tras percatarse del hecho, la mujer activó el sistema de rastreo GPS del vehículo y dio aviso al sistema de emergencias 911. A partir de esa alerta se inició un operativo de búsqueda con apoyo de agentes del Grupo Lince, quienes acompañaron a personal policial en la localización del rodado.

Los intervinientes ubicaron el automóvil en el interior de una vivienda situada sobre la calle 12 de Octubre casi Chaco Boreal. El inmueble aparentemente funcionaría como taller mecánico, por lo que los agentes solicitaron autorización al propietario para ingresar al predio.

Una vez dentro del lugar, los policías encontraron el vehículo en la parte posterior del patio. El rodado ya no contaba con una de sus matrículas y presentaba daños en la llave de arranque, lo que levantó sospechas sobre una posible manipulación para su utilización.

Ante la flagrancia del hecho, los intervinientes procedieron a la aprehensión del sospechoso conforme a lo establecido en la Constitución Nacional. Durante el procedimiento también fue incautado un teléfono celular que pertenecería al detenido.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno, quien dispuso la aprehensión del sospechoso, la incautación de las evidencias y la permanencia policial en el sitio hasta la realización de un allanamiento. En el patio del inmueble también fueron observados varios vehículos.