Defensa de Erico Galeano pide la nulidad de la sentencia a prisión y su absolución

El 4 de marzo de este año Erico Galeano fue condenado por lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal en el marco del caso A Ultranza Py a 13 años de cárcel.

Según la Sentencia Definitiva N° 68, Galeano brindó apoyo logístico al grupo criminal que lideraban el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano. Esto motivó incluso a que solicitara un permiso para ausentarse de la Cámara de Senadores y sea reemplazado por Guadalupe Aveiro.

Ante esto, hoy la defensa del legislador presentó un recurso de apelación en el que solicitan la nulidad de la condena y la absolución de Galeano de todas las causas por las que fue condenado. Según el abogado Ricardo Estigarribia, defensor de Erico Galeano, la sentencia tiene “vicios”.

“Tiene algunos defectos que conminan la sentencia misma de una nulidad absoluta. Ninguna persona le comenta a cualquier extraño y menos si no hablan, no se conocen, a qué se dedica, por lo menos en el mundo ilícito”, refirió.

Lea más: Erico Galeano solicita permiso al Senado hasta que quede firme su condena

Cuestionan soporte logístico a criminales

Uno de los elementos que tuvo en cuenta el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Pablino Barreto, es la operación del inmueble de Altos, vendida por el senador a Hugo González Ramos, quien pagó US$ 1.000.000 a Erico Galeano en efectivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mismo presidente de tribunal expresó que se comprobó que el dinero entregado provino de la estructura encabezada por Miguel Ángel Insfrán (Tío Rico) y Sebastián Marset, así como también se probó que el comprador formal no tenía la capacidad económica para solventar esa compra. Según el abogado defensor, esta transacción fue completamente lícita e incluso fue bancarizada.

También el tribunal sostuvo que quedó probado que Erico Galeano proveyó el servicio de su empresa de transporte o taxi aéreo a la estructura criminal, con lo cual pudieron mantener la planificación para concretar la ejecución del tráfico ilícito de cocaína entre los años 2020 y 2021.

Con respecto a esto, el abogado cuestionó que en uno de los vuelos en el mismo tiempo y hora estaba el propio Sebastián Marset en dos aviones distintos, algo físicamente imposible.

Lea más: Fiscalía afirma que Erico Galeano lesionó la imagen del Congreso

“Las instituciones oficiales se contradicen y de hecho nosotros nunca negamos los vuelos. Lo que decimos es que esos vuelos, no demostró el Ministerio Público que fueron esenciales para sostener la estructura criminal. Vale decir, el soporte debe ser preciso, continuado, tiene que servir para continuar con el propósito de la organización y mal se podría decir que por esos tres vuelos la organización alcanzó su fin o su objetivo”, criticó.

Piden nulidad de sentencia a Erico Galeano

Incluso consideró “irrisorio” que se tomen en cuenta tres vuelos de los más de 1.000 que hay, además de no considerar los otros 17 aviones que se utilizaron y los más de 70 vuelos en esos 17 aviones fuera de la flota, lo que para el abogado hace que sea imposible asegurar que Erico Galeano prestara, alquilara o dé su avión de favor o lo que sea para sostener la asociación criminal.

Insistió además en que los pilotos mismos testificaron que los dueños de los aviones no saben quiénes vuelan en sus aeronaves, ya que para adquirir el servicio simplemente basta entrar en una página de internet y buscar vuelos en Paraguay o irse físicamente al aeropuerto y solicitarlos.

Tras la presentación del recurso de apelación, presentado esta mañana, se realizará el traslado del documento a la Fiscalía que tendrá 10 días para responder y luego se elevará a la Cámara de Apelaciones que deberá también integrarse para resolver la petición.

Lea más: Condenaron a Erico Galeano, pero sigue libre: abogado explica por qué no se puede disponer su prisión

“Después nos queda todavía la vía del recurso extraordinario de casación, que eventualmente haríamos uso de ese recurso en caso de que se vea confirmada la sentencia”, concluyó.