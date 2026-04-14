MEC: especialista advierte riesgos sanitarios por alumnos que dan clases en baño desmontado

En pésimas condiciones y en estado de abandono por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se encuentra la Escuela Básica N° 6566 y Colegio Nacional 12 de Junio, del barrio Monseñor Bogarín, de Mariano Roque Alonso.

Las propias autoridades de la institución educativa reconocieron que el MEC no está muy presente en el establecimiento. La directora, Alba Sosa, indicó que no tienen propuestas de mejoras del ministerio, de la Gobernación de Central o de la Municipalidad local.

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Ante la falta de salas de clase, debieron desmantelar un pequeño baño para que sea utilizado como aula. Actualmente albergan ahí a 19 estudiantes de un bachillerato técnico de la Educación Media.

Si bien desmontaron todos los elementos que son propios de un sanitario y se colocó una pizarra, todavía quedan los azulejos en las paredes. Los jóvenes y docentes lamentan que no están en la mejor situación para el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Experta advierte sobre riesgos sanitarios de dar clases en un ex baño

El baño también tiene otros problemas de estructura para un salón de clases. No tiene ventiladores ni equipos de aire acondicionado; apenas tiene un par de ventanas de balancín. Además, el espacio es excesivamente reducido, lo que dificulta la movilidad de alumnos y profesores.

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La doctora Ana Campuzano, infectóloga pediatra, profesora y ex miembro del Consejo Nacional de Educación (Conec), advierte sobre los riesgos sanitarios que puede implicar que estudiantes tengan clases en un baño desmontado. Los jóvenes pasan, como mínimo, entre cuatro a cinco horas diarias en el ex sanitario.

“Me pregunto si el piso y las paredes tienen grietas, porque si hay grietas en algún momento puede emanar un olor nauseabundo que sale del suelo, cuando en ocasiones los baños tienen su pozo con residuos, cámara séptica o aljibe”, expresó la especialista. Estos olores pueden generar todo tipo de malestar en los estudiantes, sean del nivel primario y de la Media.

Agregó que la situación también es peligrosa porque ante cualquier evento meteorológico, como grandes precipitaciones, el suelo podría “hundirse” y el salón podría desmoronarse por completo. “Las grandes lluvias, que últimamente son constante cuando hay mal tiempo, pueden provocar estos desmoronamientos”, indicó.

Falta de ventilación es perjudicial para estudiantes, advierte experta

La doctora Campuzano también se refirió a la falta de ventilación y de espacio para circular en el ex baño, utilizado como aula en la escuela del MEC.

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“Un aula adecuada debe tener corrientes de aire, puertas y ventanas adecuadas. Las autoridades saben perfectamente las condiciones que debe reunir la escuela”, apuntó.

Criticó, también, la falta de espacios entre el pizarrón, el docente y la primera fila de asientos de los alumnos. “Las personas han sido hacinadas realmente en este espacio, la verdad que por lo que veo, las imágenes, es lamentable”, remarcó.

Para la especialista, los niños deberían estar en mejores condiciones en la escuela que en sus hogares. “Si en sus hogares hay un mayor desarrollo que la foto que he visto, quiere decir que estamos muy mal. Un niño tiene que venir a la escuela porque tiene un aula linda, bien adornada, porque tiene árboles alrededor de su escuela. Sino, ¿qué motivación pueden tener?, afirmó.

El “nuevo modelo” de escuelas prometido por Luis Ramírez

El ministro de Educación, Luis Ramírez, cumple su tercer año lectivo al frente del MEC este año, desde su asunción al cargo, en agosto del 2023.

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Desde su llegada, Ramírez prometió un “nuevo modelo” de infraestructura escolar, con salas que tengan amplios ventanales que aportan mayor iluminación y ventilación y techos a mayor altura.

Según él mismo reconoce, estas condiciones contribuyen a que niñas, niños y adolescentes asimilen de mejor manera la distintas asignaturas.

Este compromiso está lejos de ser una realidad para miles de escolares en el país, como se da en la Escuela Básica N° 6566 y Colegio Nacional 12 de Junio, de Roque Alonso.