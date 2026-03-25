Jubilados impulsan firmas para excluir a políticos del IPS y reformar su administración

Un grupo de jubilados organizados inició una campaña de recolección de firmas con el objetivo de presentar al Congreso Nacional un proyecto de ley que propone cambios estructurales en la administración del Instituto de Previsión Social (IPS). La iniciativa busca eliminar la injerencia política en la conducción de la previsional y que sean los asegurados quienes elijan a sus representantes.

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Pedro Halley, representante de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP), explicó que la propuesta apunta a transformar el actual esquema del Consejo de Administración.

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“Nosotros los jubilados queremos que el Instituto de Previsión Social sea manejado por los aportantes. Es decir, sacar a la clase política de turno del Gobierno Superior del IPS. Hoy tenemos un Consejo de Administración eminentemente político, donde los intereses de los asegurados son ninguneados, y priman los intereses políticos de cada Gobierno de turno”, expresó.

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El proyecto ya fue presentado ante la Justicia Electoral, y para su tratamiento en el Congreso se requiere reunir al menos 54.000 firmas mediante la figura de iniciativa popular.

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“Presentamos un proyecto de ley a la Justicia Electoral, y nos dijeron que lo llevarán al Congreso si juntamos 54.000 firmas. Estamos colectando esas firmas de ciudadanos paraguayos. Con esa cantidad, presentaremos el proyecto que establece que los asegurados elegiremos a nuestros representantes en el Consejo de Administración, ya sea obrero, jubilado o patronal. Entre ellos elegirán al presidente del IPS. No más cargos políticos de confianza”, expresó Halley.

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El vocero indicó que uno de los principales objetivos es evitar lo que consideran una “contaminación política” dentro del ente previsional.

“Pensamos que la injerencia política más perjudicial es la contaminación del Consejo de Administración con políticos oportunistas, como ocurre actualmente. Eso es lo que queremos eliminar con este proyecto de ley”, afirmó.

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“Esta iniciativa nace de la preocupación, la molestia y la indignación al ver cómo se despilfarra el dinero en el IPS. Recursos que deberían destinarse a medicamentos, atención médica o prótesis. Las carencias son enormes, pero el dinero se utiliza en honorarios de allegados y en licitaciones innecesarias, como paneles solares o gastos superfluos en jardinería”, cuestionó.

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Actualmente, los asegurados del IPS deben esperar varios meses para ser atendidos en el área de consultas o para realizar estudios diagnósticos, además de enfrentar la falta de medicamentos y otras precariedades en la atención médica.