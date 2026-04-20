Asunción: Top 5 de dependencias municipales más costosas de 2025

La Municipalidad de Asunción cerró el ejercicio fiscal 2025 con un gasto multimillonario en servicios personales. De una ejecución total de G. 1,18 billones, más de G. 728.323 millones se destinaron exclusivamente al pago de salarios municipales.

El periodo en cuestión comprende los últimos meses del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), entre enero y agosto, incluyendo los dos meses de intervención a su gestión, que fue entre junio y agosto y estuvo a cargo de Carlos Pereira. Además, abarca los primeros meses del actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista), quien asumió en agosto, tras la renuncia de Rodríguez.

Los contribuyentes asuncenos financiaron una estructura burocrática que consumió aproximadamente US$ 116 millones durante todo el año pasado. Esta cifra representa el 60% del presupuesto anual, dejando un margen mínimo para inversiones en infraestructura pública necesaria.

Cinco dependencias destinaron G. 281.908 millones, casi US$ 45 millones, solo a remuneraciones, representando casi el 40% de todo el dinero destinado a ese rubro. Aunque vitales para el funcionamiento de la comuna, estas unidades priorizaron el sostenimiento de su fuerza laboral por sobre sus metas operativas. Este es el top 5 de las dependencias municipales más costosas en salarios para los contribuyentes asuncenos.

Top 5 de gastos en salarios en Asunción: Servicios Urbanos

La Dirección de Servicios Urbanos lidera este ranking, con una erogación salarial que alcanzó los G. 115.736 millones (US$ 18,3 millones) en 2025. Casi el 80% de este gasto, unos G. 90.609 millones, se utilizaron para pagar jornales a trabajadores de limpieza y recolección.

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A pesar de esta millonaria inversión, la capital terminó el periodo sumida en una crisis de basura y suciedad, precisamente por fallas en el servicio de recolección de desechos. Mientras tanto, gran parte de su flota de camiones recolectores se encuentra obsoleta, funcionando como un “cementerio de chatarras”.

La situación empeora cuando se compara, por ejemplo, lo destinado a salarios con lo utilizado para pagar el alquiler de camiones recolectores privados, para suplir las chatarras. A este rubro se destinaron apenas G. 22.657 millones, 5 veces menos que en salarios.

Pero la proporción es aún más crítica cuando comparamos lo destinado a salarios, versus el gasto en combustibles y lubricantes, vitales para el funcionamiento de la flota municipal. A este rubro se destinaron poco más de G. 13.790 millones, una octava parte de lo destinado a salarios.

Esta dependencia es una de las que más concentra el cupo político en la comuna, lo que explica el alto porcentaje de funcionarios precarizados mediante contratos, utilizados electoralmente. En los últimos meses, los propios funcionarios vienen denunciando el incremento del “arreo” para actos del candidato oficialista a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez (ANR-cartista).

Top 5 de gastos en salarios en Asunción: Junta Municipal

La Junta Municipal de Asunción ocupa el segundo lugar, con G. 84.650 millones destinados al rubro de salarios.

Esto incluye unos G. 28.736 millones para dietas de los concejales, otros G. 24.837 millones para el pago a jornaleros y más de G. 5.205 millones en remuneraciones básicas.

Este monto representa la mayor parte de su ejecución total, con escasa inversión en proyectos de beneficio ciudadano directo. Los legisladores asuncenos mantuvieron una estructura de costos elevada mientras la ciudad reclamaba mejoras en servicios básicos.

Dirección de Vialidad

Por su parte, la Dirección de Vialidad, encargada del mantenimiento de la calidad de calles y avenidas, destinó G. 32.505 millones solo para cubrir su planilla de funcionarios. La mayoría de estos recursos, G. 25.119 millones (77%), financiaron los jornales de las cuadrillas encargadas del bacheo asfáltico.

Mientras se gastan millones en salarios, los contribuyentes asuncenos siguieron denunciando que las calles de la capital se encuentran en un estado de ruina total.

Esta dependencia gastó 4 veces más en salarios que lo que se utilizó para pagar insumos viales críticos y combustibles, por los que se pagó G. 7.942 millones. En la adquisición de maquinarias viales, fue todavía peor, reduciendo la inversión a poco más de G. 5.209 millones, es decir, seis veces menos que lo destinado a salarios.

Como la dirección de Servicios Urbanos, Vialidad también concentra un alto porcentaje de operadores políticos. En los últimos meses, funcionarios también denunciaron “arreos” a actos de Camilo Pérez (ANR-cartista).

Policía Municipal de Tránsito

La Dirección de Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, también figura en la lista con un gasto salarial de G. 25.518 millones. En esta dependencia, el personal permanente domina la estructura con sueldos que suman más de G. 17.758 millones anuales, lo que equivale al 70% del gasto en servicios personales.

A este rubro se añadieron asignaciones complementarias por G. 5.025 millones, de las cuales las bonificaciones sumaron más de G. 3.140 millones.

Mientras el foco se mantuvo en la remuneración del cuerpo de agentes, estuvo ausente en la modernización tecnológica que permita la erradicación de prácticas de corrupción, habitualmente atribuidas a los agentes de tránsito.

Estación de Buses

La Estación de Buses de Asunción, dependencia que destinó el 115% de su recaudación al pago de sus trabajadores, ocupa el quinto lugar de este ranking.

En total, la terminal destinó G. 23.497 millones en servicios personales, dejando apenas migajas para el mantenimiento edilicio. Los jornales operativos absorbieron casi G. 14.000 millones, mientras las obras de mejora de infraestructura fueron prácticamente inexistentes, con apenas G. 97 millones.

Esta cifra no representa ni el 1% de los más de G. 10.100 millones que estaban presupuestados. La inversión real en construcciones durante el año pasado fue de G. 0, de un presupuesto de G. 6.570 millones.

“Modelo” Nenecho

El modelo financiero aplicado en 2025 priorizó los gastos corrientes sobre la inversión física para beneficio de la ciudad. Mientras los salarios consumieron G. 728.323 millones, las obras públicas apenas recibieron una inyección de G. 50.548 millones. Esto significa que el municipio gastó quince veces más en pagar sueldos que en construir nuevos desagües o puentes.

El interventor, Carlos Pereira, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de bonos que eran para obras, hacia gastos operativos. El dinero que debía transformar Asunción, terminó cubriendo baches financieros y pagando la inflada nómina de funcionarios municipales. Con todo, Nenecho se candidata ahora, nuevamente, a concejal.

Como agravante, actualmente, la comuna enfrenta intimaciones de pago por intereses vencidos por los bonos emitidos, que superan los G. 90.000 millones. El intendente Bello, que siguió con el mismo modelo financiero de Nenecho, pretende que la Junta Municipal apruebe lo que presentó como un “acuerdo” con los acreedores, que además dejará un millonario “clavo” al próximo intendente, que surja de las elecciones municipales de octubre de este año.