Clyfsa vs. ANDE: Realizan sentata simbólica en Villarrica para exigir revisión de fallo millonario

Trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza S.A. (Clyfsa), acompañados por ciudadanos, realizaron una sentata simbólica con velas frente a la Catedral de Villarrica para exigir que la Corte Suprema de Justicia analice y revoque la sentencia que obliga a la firma a pagar una millonaria deuda a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

La manifestación tuvo como objetivo visibilizar el impacto que tendría la ratificación del fallo, actualmente pendiente de admisión en la máxima instancia judicial del país, y solicitar que se dé curso favorable a la acción de inconstitucionalidad presentada por la empresa.

La sentencia en segunda instancia dispone que Clyfsa pague a la ANDE alrededor de G. 65.000 millones por diferencias tarifarias acumuladas, más intereses devengados que podrían ascender a un total de G. 160.000 millones, según estimaciones.

El presidente de Clyfsa, Luis María Ocampos, expresó su confianza en el sistema judicial y aseguró que existen fundamentos sólidos que respaldan la posición de la compañía.

Indicó que la resolución del caso está ahora en manos de la Corte, y apeló a que se analicen en profundidad los documentos presentados por el equipo jurídico.

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Asimismo, destacó el respaldo ciudadano registrado durante la protesta, señalando que la convocatoria refleja la preocupación existente en la comunidad ante las posibles consecuencias del fallo.

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Ocampos también mencionó que han mantenido conversaciones con legisladores de distintos sectores políticos, quienes —según afirmó— se encuentran interiorizándose sobre el caso y muestran inquietud por la situación que atraviesa la empresa.

En ese sentido, insistió en la importancia de garantizar la seguridad jurídica en el país, advirtiendo que decisiones de este tipo podrían generar incertidumbre en potenciales inversionistas, especialmente en el sector energético.

Por su parte, funcionarios de la firma resaltaron el impacto social que tendría un eventual cierre de la empresa, señalando que más de 200 empleos directos y numerosas familias dependen de su continuidad.

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Uno de los trabajadores, Elvio García, sostuvo que la movilización busca también poner en valor el servicio que presta la compañía en Villarrica, destacando su estabilidad y capacidad de respuesta ante reclamos. Según manifestó, la experiencia en otras ciudades permite dimensionar la diferencia en la calidad del servicio, lo que —a su criterio— posiciona a Clyfsa como un modelo eficiente a nivel local frente al servicio de la ANDE. Los manifestantes coincidieron en que la eventual desaparición de la empresa no solo afectaría a los trabajadores, sino también a los usuarios del sistema eléctrico en la ciudad.

El conflicto entre Clyfsa y la ANDE se remonta a varios años atrás y gira en torno a diferencias tarifarias que derivaron en una condena judicial en segunda instancia contra la empresa privada. Otro efecto de la condena es la aplicación del Pliego Tarifario N° 21 de la ANDE, que elimina la figura de distribuidora de energía y sitúa a la empresa como un cliente industrial de alto consumo.