Endocrinólogos avalan inyectables tras consulta del IPS en medio de faltantes

La Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo emitió su postura tras la consulta realizada por el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Isaías Fretes, respaldando el uso de análogos de GLP-1 como tratamiento eficaz, aunque recomendando su implementación bajo criterios clínicos estrictos.

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IPS busca respaldo técnico ante crisis de medicamentos

El pronunciamiento se da en un contexto crítico para el IPS, que enfrenta un faltante de más de 200 medicamentos en sus farmacias, lo que obligó a la previsional a recurrir a sociedades científicas para definir estrategias de reposición y priorización.

La situación genera preocupación entre asegurados, especialmente aquellos con enfermedades crónicas que dependen de tratamientos continuos.

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Respaldo a terapias modernas

En su respuesta, los endocrinólogos señalaron que los análogos del receptor GLP-1 y los fármacos duales (GIP/GLP-1) constituyen una de las herramientas más relevantes en el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2.

Indicaron que estos medicamentos cuentan con respaldo de estudios científicos internacionales, tanto en ensayos clínicos como en investigaciones de vida real.

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Beneficios metabólicos y control del peso

Entre los principales beneficios, destacaron:

Reducción significativa de la hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes

Pérdida de peso sostenida y clínicamente relevante

Mejora de parámetros como presión arterial y perfil lipídico

Además, subrayaron que estos tratamientos actúan sobre los mecanismos del apetito y la saciedad, lo que potencia su efectividad en obesidad.

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Menor riesgo cardiovascular y renal

Los especialistas también resaltaron que estos fármacos:

Reducen eventos cardiovasculares mayores, como infarto y accidente cerebrovascular

Disminuyen la progresión de la enfermedad renal crónica

Presentan efectos protectores más allá del control glucémico

Esto los posiciona como medicamentos con impacto integral en la salud del paciente.

Enfoque en costo y salud pública

La Sociedad advirtió que la obesidad y la diabetes representan una alta carga para el sistema sanitario paraguayo, debido a sus complicaciones.

En ese sentido, sostuvieron que el costo de tratar estas complicaciones suele ser mayor que el de implementar terapias preventivas adecuadas.

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Piden uso racional y protocolizado

Pese al respaldo, los especialistas insistieron en que estos medicamentos deben ser utilizados de manera:

Racional

Focalizada en poblaciones específicas

Basada en guías clínicas internacionales

Acompañada de seguimiento médico

Concluyeron que su incorporación al sistema público puede ser costo-efectiva, siempre que se aplique de forma estratégica.