Crisis en IPS: falta total de medicamentos esenciales para pacientes autoinmunes

La Asociación de Pacientes con Psoriasis y Enfermedades Autoinmunes de la Piel (APPEAP) advierte que cientos de asegurados enfrentan un deterioro irreversible de su salud ante la ausencia prolongada de fármacos esenciales.

La falta de medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS) ha alcanzado un punto crítico para los pacientes que padecen patologías autoinmunes. Los asegurados denuncian que cientos de personas con psoriasis, artritis psoriásica, artritis reumatoidea y dermatitis atópica llevan semanas e, incluso, meses sin recibir sus tratamientos, lo que pone en riesgo directo su integridad física y capacidad funcional.

IPS: Una crisis estructural de larga data

Hugo Bellasai, presidente de la APPEAP afirmó que es imperativo señalar que esta problemática no constituye un fenómeno aislado ni reciente. La carencia de insumos en el IPS es una crisis crónica que ha atravesado distintas administraciones, dejando a los asegurados en un estado de vulnerabilidad recurrente.

Lea más: A un mes del cambio en la dirección del IPS, ¿se percibe alguna mejora? Esto dicen los asegurados

Pese a los constantes reclamos de diversos gremios de pacientes, el sistema no ha logrado consolidar un mecanismo de provisión estable que garantice la continuidad de los tratamientos de alto costo y de mantenimiento.

Desde la asunción de Isaías Fretes como presidente del Consejo de Administración del IPS, se generaron expectativas sobre una posible reestructuración de la gestión de compras y licitaciones. Sin embargo, a pesar de las promesas de las nuevas autoridades de implementar cambios estructurales para optimizar la logística de la previsional, la realidad en las farmacias sigue siendo la misma por el momento, afirman los asegurados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado 4 de mayo, la APPEAP remitió una nota formal al despacho de Fretes detallando la urgencia de la situación. Hasta la fecha, los pacientes dicen que no han recibido una respuesta oficial ni un cronograma que asegure el restablecimiento del suministro de medicamentos críticos como:

Adalimumab

Upadacitinib

Metotrexato

Riesgo inminente para la salud

Desde la asociación enfatizan que las enfermedades autoinmunes no permiten pausas. La ausencia de estos fármacos esenciales no solo implica el retorno del dolor, sino que desencadena brotes severos, daño articular progresivo y un deterioro profundo de la salud mental de los asegurados.

“Las enfermedades autoinmunes son crónicas, dolorosas e incapacitantes. No son padecimientos que se puedan pausar mientras el sistema se reorganiza”, expresaron desde la organización.

Lea más: Control interno del IPS “hace agua” y propicia “actos impropios”, advierte Contraloría

Si bien desde la APPEAP reconocen la complejidad administrativa de la institución y la necesidad de una revisión profunda en los procesos de licitación, sostienen que los tiempos burocráticos no se condicen con las necesidades biológicas de los pacientes.

Los afectados piden que el Consejo de Administración implemente soluciones de carácter perentorio para garantizar la continuidad de los tratamientos mientras se resuelven los problemas estructurales de fondo, evitando así que el derecho a la salud de miles de asegurados siga dependiendo de la improvisación o la falta de insumos básicos.