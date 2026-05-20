Auditor del IPS confirma vulnerabilidad en manejo de fondos durante gestión de Jorge Brítez

El nuevo auditor interno del Instituto de Previsión Social (IPS), Walter Laguardia, quien asumió el cargo este mayo, brindó declaraciones sobre la compleja situación contable del seguro social, actualmente liderado por Isaías Fretes como presidente del Consejo de Administración.

En una entrevista a ABC, el funcionario analizó las denuncias realizadas por la Auditoría del Poder Ejecutivo, centradas en la coexistencia de dos sistemas de control interno durante la gestión de Jorge Brítez como titular del ente, una situación que, según su criterio técnico, constituye una vulnerabilidad crítica para la transparencia de la institución.

Brítez inició su gestión en agosto del 2023 y presentó su renuncia al seguro social en abril. En su reemplazo fue nombrado el docente, militar y médico Isaías Fretes, el pasado 22 de abril. ​

​¿Por qué es una problemática la existencia de dos sistemas contables en IPS?

​Ante la confusión pública generada por las declaraciones previas del caso, Laguardia fue enfático en precisar la naturaleza de la irregularidad señalada: “No estamos hablando de dos cuentas, estamos hablando de dos sistemas de control interno donde se registran las operaciones”.

​El auditor detalló que el IPS utiliza, por un lado, el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAF), exigido por la Ley 1.535/99 y su decreto reglamentario para todas las entidades estatales. Por otro lado, la institución emplea un software paralelo denominado SAP para el registro de sus operaciones.

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​“Estamos hablando de dos sistemas de control interno. A prima facie, para mi conocimiento y experiencia en el área de auditoría, yo querría que sea un solo sistema. Eso tendría que ser el sistema integrado de información financiera del Ministerio de Economía“, sostuvo Laguardia.

​Riesgos operativos y legales

​Laguardia expresó que desde la institución se le argumentó que el SAP sirve como apoyo para la gestión administrativa y hospitalaria, dada la complejidad de los fondos de jubilación, salud y administración. No obstante, el auditor fue tajante respecto a los riesgos que esto conlleva:

​Diferencias en los saldos: Laguardia explicó que al registrar las operaciones en el SAP y luego migrarlas al sistema oficial del Estado, pueden generarse discrepancias inevitables en los registros de ingresos y egresos.

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​ Debilidad en el control: “En una institución tiene que haber una sola cabeza y un solo sistema de control interno. Cuando hay dos, probablemente nos vamos a encontrar siempre con problemas en la registración de las operaciones y las cuentas”, enfatizó.

​Inobservancia de la Ley 1.535: El auditor recordó que la normativa vigente obliga a todas las entidades del Estado a registrar sus operaciones económicas exclusivamente en el sistema financiero oficial, garantizando así el cumplimiento del Presupuesto General de Gastos de la Nación.

​El funcionario calificó el escenario como una “debilidad del sistema de control interno” y confirmó que recomendó la unificación total de los registros para asegurar la transparencia de los fondos públicos.

​Compromiso de gestión

​Laguardia, quien cuenta con una trayectoria de 24 años en auditoría y el ámbito académico, aclaró que se encuentra en una etapa de análisis preliminar, interiorizándose sobre los informes previos realizados por la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría del Poder Ejecutivo.

​“En base a las informaciones que estoy manejando y las auditorías que ya han culminado, puedo decir que hay una debilidad del sistema de control interno del IPS y eso arroja cuestiones que, evidentemente, hay que mejorar”, reconoció.

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​El nuevo auditor expresó su compromiso con la actual administración de Isaías Fretes, señalando que su labor principal será colaborar para que el IPS sea una institución más transparente, con el fin de demostrar a los asegurados que sus fondos públicos son manejados correctamente.