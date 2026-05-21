Pedido de desafuero de jueza imputada por falsificar documentos, a cargo del JEM

El pedido de desafuero de la jueza Librada Beatriz Peralta Céspedes, imputada por presunta falsificación de un certificado para aumentar su puntaje en los concursos del Consejo de la Magistratura (CM), que fue realizado por el fiscal anticorrupción Leonardi Guerrero, llegó este jueves al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y sería analizado en la sesión ordinaria de la próxima semana.

La solicitud para retirar a la magistrada su inmunidad fue remitida al JEM por el juez de Garantías Miguel Ángel Palacios, encargado de la causa abierta por presunta producción y uso de documentos no auténticos; quien resolvió admitir la imputación y abrir el proceso penal en relación a los otros cinco investigados por el caso.

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Audiencia para funcionarios de la Fiscalía, Escuela Judicial y Consejo de la Magistratura

Palacios programó para el martes 2 de junio la audiencia de imposición de medidas para los procesados Mario Brítez Ruiz Díaz (exmagistrado), Schirley Paola Irala Leite, (ex actuaria judicial de Curuguaty), Adán Fredy Rolón Villareal (asistente fiscal de Coronel Oviedo), Rafael Prieto Quintana (funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura) y Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria (funcionario de la Escuela Judicial).

Por otro lado, en la sesión plenaria ordinaria el pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió convocar a la jueza imputada para el próximo martes 26 de mayo, a fin de que a través de medios telemáticos brinde su versión de los hechos, antes de resolver si es suspendida o no en sus funciones.

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Imputación por falsificar certificados para aumentar puntaje

La denuncia penal fue presentada por el propio Consejo de la Magistratura, luego de recibir un correo electrónico anónimo en el que un postulante alertó sobre presuntas irregularidades en certificados y constancias utilizados dentro de los procesos de selección.

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El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Leonardi Guerrero confirmó a ABC que los documentos habrían sido manipulados para favorecer a determinados concursantes. “Es un hecho grave la adulteración de documentos. La denuncia fue realizada por el Consejo de la Magistratura hace un tiempo atrás. Llegamos a la imputación de seis personas”, resaltó.

“Aparentemente es lo que ocurrió”, expresó el agente del Ministerio Público al ser consultado sobre si los funcionarios del Consejo de la Magistratura fueron delatados por terceros.

Luego de la imputación presentada por el agente fiscal el CM informó que los funcionarios involucrados fueron sometidos a sumario administrativo, además de la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público.

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Cómo operaba el supuesto esquema de adulteración

La Fiscalía sostiene que los involucrados utilizaron una constancia de curso y un certificado de especialización pertenecientes a una sola persona, identificada como Liliana Galeano Peralta, quien realizó estudios en la Universidad Privada del Este.

Posteriormente, los nombres y datos de los postulantes habrían sido incorporados en esos documentos para presentarlos en concursos públicos organizados por el CM y así obtener mayor puntaje en las evaluaciones.

Liliana Galeano Peralta es funcionaria de la Fiscalía de Coronel Oviedo y esposa de Rodrigo Ávalos, funcionario de la Escuela Judicial que fue imputado en la causa.

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El fiscal anticorrupción Leonardi Guerrero indicó que no se descarta la eventual implicancia de Galeano Peralta en el esquema investigado.