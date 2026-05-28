Nacionales
28 de mayo de 2026 a la - 20:01

“La ministra arruinó nuestras vidas”: vecinos de cinco barrios se manifiestan y critican al MOPC

Mujer sostiene cartel con texto de reclamo mientras otros manifestantes levantan papeles coloridos en un ambiente urbano.
Vecinos de cinco barrios se manifiestan en Asunción, exigiendo respuestas al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Este jueves, vecinos de barrios de Asunción y Fernando de la Mora se manifiestan para exigir una intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por unas obras que inundan calles de ambas ciudades. “La ministra arruinó nuestras vidas”, dijo un poblador.

Por ABC Color

Hoy, vecinos de los barrios Estanzuela, Santa María, Itay, Villa Esperanza y el Club Habitacional Aeropuerto se congregaron para manifestarse ante las inundaciones que afectan a estos territorios entre Asunción y Fernando de la Mora en los días de lluvia.

El reclamo de los vecinos va hacia el MOPC y su ministra, Claudia Centurión, por la obra de desagüe pluvial en la Avda. Mariscal López, ya que según denuncian, en lugar de solucionar los raudales en la zona, se genera todo lo contrario.

Escena de inundación en Asunción, con un vehículo blanco en un área anegada rodeado de árboles y mobiliario urbano.
Vecinos de cinco barrios de Asunción manifiestan por la falta de respuesta del MOPC ante las inundaciones.
Vehículo sedán plateado sumergido en agua marrón, rodeado de casas y vegetación húmeda tras lluvias recientes.
Vecinos de varios barrios reclaman ante la situación de inundaciones y el incumplimiento del MOPC en Asunción.

Asimismo, según los manifestantes, ellos se sienten “manoseados” por el MOPC ante la promesa estatal de una mejor calidad de vida, aunque en la realidad hasta se les “imposibilita” llevar una vida digna.

“La intención de la ministra de Obras Públicas evidentemente era perjudicarnos; ese proyecto tenía que terminar derivando las aguas de los raudales en Madame Lynch, pero no llegaron ahí. Tenemos canales que fueron dirigidos a nuestros barrios, que desde luego es un lugar bajo. Estamos desprotegidos, gracias a la incapacidad de esta ministra, de la insensibilidad; nadie se interesa, solo proyectos, promesas, pero nada concreto. La ministra Claudia Centurión arruinó nuestras vidas con esta obra maldita“, citó un vecino.

Mujer sostiene un gran cartel en protesta, rodeada de vecinos en ropa casual, en un entorno público con árboles de fondo.
Un grupo de vecinos exige canalización adecuada del desagüe al MOPC durante una manifestación en la vía pública.

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Preocupación por fenómeno El Niño

Otro vecino apuntó que la urgencia se intensifica ante los pronósticos del fenómeno de “El Niño”, ya que amenaza con generar inundaciones sin precedentes, mientras que ellos son afectados ya “con cualquier lluvia pequeña”.

Vecinos sostienen carteles de protesta, iluminados por farolas, en una calle oscura, pidiendo ayuda al MOPC.
Manifestantes exigen soluciones al Ministerio de Obras Públicas por las inundaciones en sus barrios.

Finalmente, los vecinos exigen soluciones inmediatas y a corto plazo sin que los tengan “de aquí para allá" entre sus reclamos, ya que las inundaciones incluso llegan a afectar también hasta sus casas.

Escena de una calle inundada, con edificaciones y vegetación, sin personas presentes.
Vecinos de cinco barrios protestaron debido a las inundaciones y la inacción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

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