“La ministra arruinó nuestras vidas”: vecinos de cinco barrios se manifiestan y critican al MOPC

Hoy, vecinos de los barrios Estanzuela, Santa María, Itay, Villa Esperanza y el Club Habitacional Aeropuerto se congregaron para manifestarse ante las inundaciones que afectan a estos territorios entre Asunción y Fernando de la Mora en los días de lluvia.

El reclamo de los vecinos va hacia el MOPC y su ministra, Claudia Centurión, por la obra de desagüe pluvial en la Avda. Mariscal López, ya que según denuncian, en lugar de solucionar los raudales en la zona, se genera todo lo contrario.

Asimismo, según los manifestantes, ellos se sienten “manoseados” por el MOPC ante la promesa estatal de una mejor calidad de vida, aunque en la realidad hasta se les “imposibilita” llevar una vida digna.

“La intención de la ministra de Obras Públicas evidentemente era perjudicarnos; ese proyecto tenía que terminar derivando las aguas de los raudales en Madame Lynch, pero no llegaron ahí. Tenemos canales que fueron dirigidos a nuestros barrios, que desde luego es un lugar bajo. Estamos desprotegidos, gracias a la incapacidad de esta ministra, de la insensibilidad; nadie se interesa, solo proyectos, promesas, pero nada concreto. La ministra Claudia Centurión arruinó nuestras vidas con esta obra maldita“, citó un vecino.

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Preocupación por fenómeno El Niño

Otro vecino apuntó que la urgencia se intensifica ante los pronósticos del fenómeno de “El Niño”, ya que amenaza con generar inundaciones sin precedentes, mientras que ellos son afectados ya “con cualquier lluvia pequeña”.

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Finalmente, los vecinos exigen soluciones inmediatas y a corto plazo sin que los tengan “de aquí para allá" entre sus reclamos, ya que las inundaciones incluso llegan a afectar también hasta sus casas.

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