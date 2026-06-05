IPS: “No existe perjuicio patrimonial”, dice firma cuestionada

En la sesión de ayer, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) debatió presuntas irregularidades en la compra de medicamentos oncológicos, biológicos y biotecnológicos, ordenando una auditoría ante el riesgo de daño patrimonial por la adquisición excesiva de ampollas, cuyo stock supera ampliamente el consumo por mes.

La empresa Prosalud Farma S.A., mencionada durante la sesión del Consejo, emitió un comunicado dando su versión ante presuntas irregularidades. La empresa enfatizó que el centro de la controversia, la Resolución CA Nº 040-004-2026, no representa una adenda contractual, sino una extensión de vigencia.

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Según la firma, esta figura administrativa está prevista en la normativa vigente para asegurar que el IPS no se quede sin stock de medicamentos mientras aún existan saldos contractuales pendientes de ejecución.

Esto dice firma proveedora del IPS

Ayer, durante el análisis del tema por los consejeros del IPS, se reveló que el costo de cada ampolla es de G. 6.815.000 y, que existe un saldo pendiente de 2.833 ampollas frente a un consumo mensual real de apenas 22 unidades. Las autoridades del IPS indicaron que esta cifra, proyecta un stock excesivo que difícilmente será utilizado antes de su fecha de vencimiento.

En su descargo, la proveedora señala que no fue la única beneficiaria, sino que la adjudicación fue compartida con Laboratorios Ético, bajo una modalidad de abastecimiento simultáneo.

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En cuanto al nivel de ejecución del contrato, la empresa detalló que, durante los últimos tres años, su participación alcanzó aproximadamente un 20%, lo que se traduce en la entrega de 337 ampollas. Este volumen, subraya el comunicado, responde estrictamente a un promedio de 9 unidades mensuales, ajustado a los requerimientos y consumos reales determinados por la previsional.

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La cifra confirma lo expresado ayer durante la sesión del Consejo, en que se aseguró que “hay stock hasta para 10 años”. Durante ese debate, Isaías Fretes, presidente del IPS, expresó: “¿Por qué tamaña cantidad si las estadísticas dicen que no se va a usar esa cantidad? Podemos estar ante un daño patrimonial; hay que evaluar qué solución podemos darle al contrato”.

¿Riesgo de daño patrimonial?

Respecto al supuesto perjuicio económico que podría significar el vencimiento de medicamentos para el IPS, la empresa explica que no existen productos almacenados en el Parque Sanitario del seguro social y, que los saldos pendientes no son medicamentos físicos en stock, sino “compromisos de provisión”, según demanda.

“Esto para mí es un caso emblemático. Tenemos que llegar hasta el final y averiguar por qué se pidieron medicamentos tan costosos en una cantidad excesiva”, expresó también el presidente del IPS durante la última sesión.

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