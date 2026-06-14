“Abrigando Corazones” para apoyar a familias con personas con discapacidad

La Comisión Municipal de Discapacidad (Comudis) de Villa Elisa ha dado inicio a una noble iniciativa solidaria denominada “Abrigando Corazones”, con el objetivo de brindar asistencia a las familias locales que cuentan con miembros con discapacidad.

Esta campaña busca movilizar a la comunidad bajo el lema “tu donación abriga, alivia y da esperanza”. La organización resalta la importancia de la colaboración ciudadana, recordando que “la solidaridad nos une” y que cada gesto tiene un impacto significativo.

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“La misión central de este proyecto es mitigar la situación de desprotección que enfrentan muchas familias, supliendo necesidades básicas que, en contextos de vulnerabilidad, se ven agravadas por la falta de recursos y la limitada respuesta estatal“, explicaron los organizadores a ABC.

Un invierno desafiante en Paraguay

Esta iniciativa cobra especial relevancia ante las proyecciones climáticas para el presente año. Según informes meteorológicos, el invierno paraguayo ha comenzado con un marcado descenso de temperaturas, registrándose mínimas que oscilan entre los 3 y 10 grados centígrados, con jornadas de ambiente frío que se mantendrán durante las próximas semanas y se recrudecerían con la entrada del invierno.

Ante este panorama, las autoridades han reforzado los planes de contingencia, habilitando refugios temporales y solicitando la colaboración ciudadana para asistir a los sectores más vulnerables de la población.

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¿Cómo colaborar?

La campaña invita a realizar donaciones de diversos insumos básicos. Según la organización, se recibirán los siguientes elementos:

Ropas y abrigos : Deben encontrarse en buen estado y estar limpios.

Pañales : Se solicitan tanto para niños como para adultos.

Alimentos no perecederos: Destinados a fortalecer la asistencia a las familias beneficiarias.

Mantas y frazadas: Elementos esenciales para ayudar a abrigar corazones ante el frío intenso.

Puntos de acopio y horarios

La iniciativa ya se encuentra activa desde mayo y se extenderá hasta el 30 de junio. Durante este periodo, las personas interesadas en colaborar pueden acercar sus donaciones al punto de acopio del Polideportivo Municipal Estanislao Frutos Rodríguez (Nuestra Señora de la Asunción y Acahay) en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 06:30 a 13:30.

Sábados: de 07:00 a 12:00.

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Desde la Comudis, institución encargada de la organización, resaltan que cada persona que se suma está contribuyendo a ser “parte del cambio” en beneficio de los sectores más vulnerables de la comunidad de Villa Elisa. Para más información contactar al 0984 728 130.