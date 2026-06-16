Crisis en Neonatología del IPS: renuncias masivas ponen en riesgo el servicio

En una tensa sesión celebrada esta mañana, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezado por su presidente, Isaías Fretes, puso sobre la mesa una realidad crítica que atraviesa el servicio de Neonatología del Hospital Central: una ola de renuncias que pone en jaque la operatividad de la maternidad más grande del país.

Durante el debate, se reveló con preocupación que el servicio de Neonatología ha registrado casi 25 renuncias de personal en el último mes. Esta cifra se suma a una tendencia de fuga de profesionales —médicos y enfermeros— que migran hacia países como Alemania, Italia y Australia, atraídos por mejores condiciones salariales y laborales.

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“El servicio de neonatología es el más grande del país; tiene 500 nacimientos al mes. Es un área fundamental porque no hay rechazo, no se puede negar la atención”, expresó Fretes.

En Neonatología la situación es desesperante, dicen

Los responsables del servicio explicaron al Consejo que la situación es “desesperante” asegurando que Neonatología no solo enfrenta una sobrecarga laboral constante, atendiendo alrededor de 500 nacimientos mensuales, sino que también lucha contra una limitación técnica.

Durante la sesión se resaltó la escasez de profesionales altamente capacitados en el país para el manejo de pacientes neonatales, quienes requieren un nivel de cuidado extremadamente especializado y delicado.

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Propuestas ante la falta de personal

Ante la gravedad de la fuga de talento, el presidente del IPS planteó como posible medida de contingencia la apertura de concursos para médicos extranjeros, con el fin de cubrir las plazas que hoy quedan desiertas.

Fretes enfatizó que, dado el volumen de trabajo y la fragilidad de los pacientes, la institución no puede permitirse tener camas sin el recurso humano calificado para operarlas.

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Por su parte, los representantes de la Dirección de Enfermería subrayaron que el salario actual —alrededor de G. 2.800.000— es un factor determinante en la desmotivación del personal.

El Consejo de Administración acordó tomar medidas inmediatas para intentar contener la crisis:

Apoyo al área de Neonatología: Se fortalecerán las gestiones para dotar al servicio de mayor presupuesto y recursos humanos. Relevamiento de equipos: La Dirección de Infraestructura iniciará un censo para la adquisición de nuevos respiradores y equipamiento técnico, tras años de postergación. Gestiones presupuestarias: Se reiteró que la mejora salarial depende en última instancia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero el IPS se comprometió a elevar un informe técnico detallando la urgencia de ampliar el presupuesto para enfermería en el ejercicio fiscal 2027.

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El Consejo concluyó el tema reconociendo la labor del equipo de Neonatología, calificándolo como un pilar fundamental del sistema de salud paraguayo, pero con la advertencia de que, sin incentivos estructurales y una gestión más ágil, la capacidad de respuesta ante los pacientes más vulnerables seguirá estando en riesgo.