Posgrados express: IPS cuestiona calidad de programas médicos y pide auditoría

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) ha puesto bajo la lupa los programas de formación de posgrado que se desarrollan en la institución. La medida surge tras detectarse situaciones que despiertan dudas sobre la rigurosidad académica y el impacto real de estas especializaciones en la atención a los asegurados.

Durante la sesión de esta mañana del Consejo de Administración, se abrió un debate crítico sobre la gestión académica y el rol social que debe cumplir el IPS en la formación de sus profesionales. Isaías Fretes, presidente del ente, y los consejeros, coincidieron en la necesidad de implementar mecanismos de supervisión más estrictos sobre los posgrados que se imparten mediante convenios con universidades.

IPS: “Especializaciones express” y riesgos asistenciales

La inquietud principal fue planteada tras conocerse casos de profesionales que, en paralelo a sus funciones asistenciales, cursan especializaciones de modalidad “express” los fines de semana.

Lea más: IPS de Jorge Brítez rechazó G. 11.000 millones de la Fiscalía por alquiler de edificio

Las autoridades expresaron su preocupación de que esta metodología no garantice la calidad necesaria para el tratamiento de pacientes, lo que, según señalaron, representa un riesgo tanto para el médico como para el asegurado.

“Son irregularidades que ocurren; si permitimos posgrados que no cumplen con los estándares de excelencia, estamos comprometiendo la seguridad del paciente”, manifestó Fretes. Ante esto, el Consejo solicitó que el jefe de Docencia de la institución comparezca próximamente para exponer detalladamente los programas de posgrado vigentes y el sistema de evaluación aplicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hacia la meritocracia y el fortalecimiento asistencial

El debate también abordó la necesidad de vincular la formación académica con los procesos de concurso interno y ascenso. Se enfatizó que, más allá de la antigüedad, el IPS debe priorizar la calidad académica y la pertinencia del posgrado para el área específica en la que el médico se desempeña.

“En el fondo es un engaño; es más, es un riesgo para la persona porque le van a dar un título y no va a estar capacitada para tratar pacientes”, advirtió el presidente del IPS.

Lea más: IPS 12 de Junio “en terapia intensiva”: US$ 8 millones por instalación llena de goteras

La Gerencia de Salud fue instruida para revisar los criterios de habilitación y, fundamentalmente, para asegurar que toda oferta educativa esté alineada con las necesidades reales del instituto. El objetivo es desestimular la formación académica que no aporte valor asistencial y fortalecer aquellas áreas donde existen mayores brechas, como la neonatología, que actualmente enfrenta una escasez de residentes.