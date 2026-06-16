Muerte de la niña Thirza: Cámara ordena aumentar penas para condenados

El Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de la Capital anuló parcialmente la sentencia dictada en el primer juicio que afrontaron los acusados por la muerte de la niña Thirza Belén Portillo. En consecuencia, ratificó la culpabilidad de la odontóloga Sandra Marcela Obertino Leguizamón y el anestesista Adrián Cayetano García, por el hecho punible de homicidio doloso en grado eventual.

Sin embargo, los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández y Miryam Meza de López anularon las penas de 8 y 7 años de cárcel, respectivamente, y ordenaron un nuevo juicio para aumentar las penas que debe cumplir Sandra Obertino y Adrián García.

Lea más: Caso Thirza: condenan a tres responsables por muerte en clínica odontológica

Con relación al endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy, condenado en el primer juicio oral a 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad; el Tribunal de Apelaciones atendió los recursos planteados tanto por el Ministerio Público como por la querella, anuló la sentencia dictada y ordenó un nuevo juicio oral para el encausado.

El primer juicio oral finalizó el 22 de diciembre de 2025 y estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Celia Salinas e integrado por Víctor Alfieri y Olga Ruiz, que en forma unánime dio por probado el hecho y dictó las penas señaladas, por la muerte de la niña de 9 años, Thirza Belén Portillo Franco, ocurrida el 12 de noviembre de 2021.

NOTICIA EN DESARROLLO